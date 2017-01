La despedida de Obama contará con superestrellas, la bienvenida a Trump no

Obama se despide este mes de enero de la presidencia de Estados Unidos, pero lo hará a lo grande. Mañana viernes habrá una fiesta en la Casa Blanca en la que como informan The Washington Post y la revista People, estarán presentes Samuel L. Jackson, Usher, Oprah Winfrey, Bradley Cooper, Beyoncé y Jay Z más que posiblemente actuando, Stevie Wonder, J.J Abrams y George Lucas. También podrían estar por allí Chance the Rapper, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Eddie Vedder o David Letterman. Los móviles van a ser confiscados y la presencia del evento en redes sociales se va a limitar, pero en el citado diario de Washington confían en que de alguna forma se vuelvan a viralizar los bailes del que ha sido uno de los presidentes más interesados en el mundo de la música.

Un escenario muy diferente se encontrará Trump en su fiesta de inauguración como presidente del 20 de enero. De momento sólo han confirmado Jackie Evancho de America’s Got Talent, el cantante de Nashville Beau Davidson y una banda de versiones. Como recopila el NME, habrían rechazado actuar en esta inauguración Céline Dion, Kiss, Justin Timberlake, Elton John, Bruno Mars, Adam Lambert, Katy Perry o Garth Brooks. Aretha Franklin y The Beach Boys estarían por confirmar, y quien se ha ofrecido a tocar han sido los británicos The 1975, aunque prometiendo “toda una revuelta” si lo hacen. En la línea, Rebecca Ferguson ha dicho que si actúa será para interpretar ‘Strange Fruit’, el emblemático himno anti-racista de Billie Holiday. ¿Dónde está Kanye West cuando Trump le necesita? Y sobre todo, ¿es necesario basar tu investidura en la música cuando no es el gremio que te apoya?