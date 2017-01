Carlos Baute y Piso 21 “andan buscando” un éxito en la lista de singles española

Si pensabas que el tropical house fusionado con reggaetón se quedaría en 2016, desde luego no será en España, donde ‘Chantaje’ de Shakira y Maluma continúa en el primer puesto de la lista de singles (donde seguimos encontrando a Ricky Martin, Justin Bieber, J Balvin o el mismo Maluma de nuevo solo en el top 10). La entrada en lista más fuerte es ‘Ando buscando’ de Carlos Baute y Piso 21, muy similar al éxito del dúo colombiano y que amenaza ya con convertirse en un hit en nuestro país, por el momento desde el top 71.

1(1) Shakira, Maluma / Chantaje

Ninguna novedad en el primer puesto de Promusicae: el “chantaje” sensual de Shakira y Maluma sigue siendo la canción más escuchada en España en estos momentos. Además, el videoclip está yendo de perlas en Youtube, pues acumula ya más de 350 millones de visualizaciones.

71(E) Carlos Baute, Piso 21 / Ando buscando

Como os hemos contado, el nuevo single de Carlos Baute con el cuarteto colombiano Piso 21 es la entrada más fuerte de la semana en España. Otro tema de Piso 21, ‘Me llamas’ con Maluma, saluda desde el puesto 57.

11(39) Mariah Carey / All I Want for Christmas Is You

La protagonista de la semana por culpa de su malogrado “playback” en Nueva York protagoniza el subidón de la semana en Promusicae con ‘All I Want for Christmas is You’, que asciende al 11 desde el 39. Para variar os dejamos con este vídeo oficial de la canción menos conocido.

95(E) Justin Quiles, Farruko / Otra copa

Más reggaetón. ‘Otra copa’ de los puertorriqueños Justin Quiles y Farruko es la segunda y última entrada en la lista de singles española.