Ed Sheeran estrena dos temas muy diferentes de ‘÷’

Como se había anunciado, Ed Sheeran saca nueva música hoy 6 de enero. Aunque se había especulado que podría salir su tercer álbum al completo, finalmente lo que ha subido son dos canciones nuevas. Una de ellas, ‘Castle on the Hill’, tiene un punto de rápido country pop, más en la estela de los U2 de ‘The Joshua Tree’ que de Mumford and Sons. ‘Shape of You’ no tiene absolutamente nada que ver y es más bien como poner a Gotye a hacer un sutil tropical house. Ambas canciones no tienen más en común que un enorme potencial comercial, por lo que ahora solo queda apostar cuál de las dos arrasará más, dentro de que las dos tienen pinta de hacerlo.

‘Castle On The Hill’ está realizada junto a Benny Blanco, mientras que ‘Shape of You’ ha sido coescrita junto a Johnny McDaid de Snow Patrol y producida por Steve Mac. Las dos canciones están en Spotify pero además se han puesto a disposición del público sendos lyric videos a través de Youtube.

Se ha confirmado que el tercer disco de Ed Sheeran se llama ‘÷’, a pronunciar en inglés “divide”, sucediendo a los más que exitosos arrasadores ‘+’ y ‘x’, el último de los cuales en plena crisis de la industria, vendió 8,5 millones de copias.