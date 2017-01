The Flaming Lips y Miley Cyrus siguen adulterando el pop en ‘We A Famly’

The Flaming Lips han estrenado otra de las canciones que incluirán en el disco que sale el próximo viernes, 13 de enero, bajo el nombre de ‘Oczy Mlody’. En esta está invitada su colega Miley Cyrus, con la que llegaron a publicar un disco completo hace algo más de un año, y de hecho informan a través de una nota de prensa de que este ‘We A Famly’ (sic) iba a ser incluido en aquel ‘Miley Cyrus and Her Dead Petz‘ que unos recordaréis muy bien y otros habréis tratado de olvidar.

El grupo indica que tras escribir la canción perdió interés por ella por ser “demasiado lenta y seria” pero que luego lo recuperaron al acelerarla mucho y añadir la parte de “We A Famly”. La canción confronta verano y el “largo invierno” mientras que el lyric video tiene un trasfondo pop adulterado, por otra parte bastante Barrio Sésamo (aquellos vídeos para aprenderse letras y números, por ejemplo), lo cual no es una sorpresa ni para los Flaming Lips más coloridos ni mucho menos para Hannah Montana.

Como podéis ver, esta canción cerrará el disco:

01 Oczy Mlody

02 How??

03 There Should Be Unicorns

04 Sunrise (Eyes of the Young)

05 Nigdy Nie (Never No)

06 Galaxy I Sink

07 One Night While Hunting for Faeries and Witches and Wizards to Kill

08 Do Glowy

09 Listening to the Frogs With Demon Eyes

10 The Castle

11 Almost Home (Blisko Domu)

12 We a Famly