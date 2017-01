Las 25 series más vistas en streaming de 2016

Symphony Advanced Media ha unido cifras de Netflix, Hulu y Amazon y ha elaborado una lista con las series más vistas de 2016 con los datos de los primeros 35 días online de cada una. Si bien los datos no han sido confirmados por ninguna de las plataformas mencionadas, sirva como entretenimiento: mientras todo el mundo hablaba de ‘Stranger Things’, otra serie se llevaba el gato al agua. ‘Orange Is The New Black’, que no pierde fuelle pese a estar en su cuarta temporada ya, sería la número 1 según este baremo, además destacando la diferencia abismal que hay con respecto a otros shows tan famosos como ‘Black Mirror‘, ‘Love’, ‘The Crown‘, ‘Narcos’ o incluso la cuarta temporada de ‘House of Cards’. En caso de aproximarse a esta realidad este ránking, ‘Orange Is The New Black’, todo un emblema de Netflix, ‘Stranger Things’ y el spin-off de ‘Padres forzosos’ ‘Fuller House’ serían lo más visto por bastante diferencia sobre las demás series de estas plataformas.

Orange Is the New Black (4ª temporada): 23 millones de espectadores

Stranger Things: 21,7

Fuller House: 21,5

Marvel’s Luke Cage: 12,1

Marvel’s Daredevil (2ª temporada): 11,6

House of Cards (4ª temporada): 8,8

Unbreakable Kimmy Schmidt (2ª temporada): 8,4

The Ranch: 5,8

11.22.63: 5,3

Amanda Knox: 4,96

The Get Down: 4.91

Gracie and Frankie (2ª temporada): 4,5

Love: 4

Narcos (2ª temporada): 3,8

Black Mirror (3ª temporada): 3,7

The Crown: 3,5

Bloodline (2ª temporada): 3,3

Longmire (5ª temporada): 3,2

Chelsea Does: 2,7

The Path: 2,06

Flaked: 2,04

Bojack Horseman (3ª temporada): 2

Marco Polo (2ª temporada): 1,9

Goliath: 1,8

Bosch (2ª temporada): 1,6