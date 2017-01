Ready for the Weekend: SOHN, Kiesza, Lupe Fiasco, British Sea Power, Mø, The Gift, Fangoria…

El próximo viernes, 13 de enero, salen ya algunos de los primeros grandes discos de 2017. The xx, The Flaming Lips, SOHN o Flo Morrissey con Matthew E. White nos lo recuerdan lanzando nuevos singles de esos álbumes que se avecinan. Los últimos ofrecen en este caso una versión de la Velvet Underground.

Más adelante saldrán los discos de London Grammar, Lupe Fiasco, Jens Lekman, The Gift, Ed Sheeran o British Sea Power, que han anunciado esta semana de cara al día 31 de marzo. Entre las sorpresas, el regreso de Modern English, en activo desde finales de los 70, como se nota en esta canción que incluimos en la playlist de novedades “Ready for the Weekend”.

Ya habíamos conocido otros singles de lo nuevo de The Shins, Elbow, Supertennis, Dua Lipa, Dirty Projectors o Vitalic, pero esta semana han revelado nuevos (en el caso de Anntona han sido dos).

Hay nuevo single suelto de Kiesza, Georgia y de Snakehips en colaboración con Mø. Fangoria reeditan su último álbum con cuatro temas nuevos (ya está disponible el primero) y Sia extrae como single una nueva mezcla de uno de los temas de ‘This Is Acting’. De Bishop Briggs hay una nueva versión acústica de ‘Wild Horses’ y Alison Krauss saca álbum de versiones este año y lo presenta con un precioso clásico de Brenda Lee.