Chance the Rapper cree que el primer Kanye West es el mejor

Chance the Rapper se ha entretenido estos últimos días subiendo a Twitter un ránking de sus álbumes favoritos de Kanye West. Y hay debate. Mientras muchos consideran ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ y ‘Yeezus’ las obras maestras del siglo XXI de Kanye, Chance the Rapper, quizá por el estilo de su propia música, reivindica los dos primeros discos de West como los mejores, relegando ‘Yeezus’ nada menos que a la penúltima plaza (el último puesto es muy justamente para el sobrepasadísimo de efectos vocales ‘808’s & Heartbreak’). Él mismo ha llegado a decir que ‘The College Dropout’ fue su primer disco de hip-hop, pues antes solo escuchaba jazz y soul. Quizá haya también un componente de modestia: Chance the Rapper colabora últimamente con Kanye West, aparece en ‘The Life of Pablo‘ (modesto 6º lugar) y no era plan ponerse el primero. Así ha quedado el ránking según Chancelor Johnathan Bennett:

1.-Late Registration

2.-The College Dropout

3.-My Beautiful Dark Twisted Fantasy

4.-Graduation

5.-Watch the Throne (con Jay Z)

6.-The Life of Pablo

7.-Yeezus

8.-808’s & Heartbreak

Chance the Rapper también es noticia por haber acudido a Twitter para aclarar que sus mixtapes siempre serán gratuitas. Lo aclara porque ’10 Day’ de 2012 había aparecido por error en iTunes. Según él ha sido de forma fraudulenta y ya peleaba ayer por que desapareciera de la plataforma.