Martin Scorsese cancela su biopic sobre Frank Sinatra por desaprobación de su familia

No habrá biopic de Frank Sinatra por Martin Scorsese. El director, que acaba de estrenar película, la irregular ‘Silencio’, ha confirmado a The Toronto Sun que no puede llevar a cabo la cinta porque la familia de Sinatra no la aprueba, pues hay “ciertas cosas” de su vida “difíciles para una familia” de las que esta no quiere hablar. “Lo entiendo totalmente”, asegura el director, no obstante.

No en vano, Sinatra es uno de los iconos de la cultura popular más representativos del siglo XX, su música y voz influyeron a generaciones de artistas posteriores y siguen siendo recordados hoy en día. Pero Sinatra también fue un personaje con claroscuros debido a su relación con la mafia italiana, su afición al juego, su fama de bebedor violento o su amistad con John F. Kennedy. El FBI le tuvo en el punto de mira durante toda su carrera. ¿Son estas las cosas sobre las que la familia de Sinatra no quiere hablar?

“Si esperan que haga la película no pueden callarse ciertas cosas”, ha dicho Scorsese a The Toronto Sun en relación a la familia de Sinatra. “El problema es que el hombre era muy complejo”, ha apuntado Scorsese. “Todo el mundo lo es, pero Sinatra lo era de manera particular”. Para que quedase una película fofa y que solo explicase un lado de la realidad, mejor así, ¿no?