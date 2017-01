Las mejores canciones de 2016 para los lectores de JNSP

Los lectores de JENESAISPOP habéis elegido como mejor canción del año ‘Into You’, el exitoso segundo single del último disco de Ariana Grande, quien a su vez tenía el 11º mejor álbum de 2016 para los lectores. A solamente un par de puntos de diferencia encontramos ‘Formation’ de Beyoncé y ya bastante distanciada de ambas ‘Drone Bomb Me’ de ANOHNI. La mejor canción española del año para vosotros ha sido ‘Antes de morirme’, al igual que sucedía con nuestra redacción.

Frank Ocean, autor del disco del año para los lectores, ocupa 5 posiciones entre las 69 mejores canciones del año (no es un guiño a Magnetic Fields, cortamos cuando empieza a contar el voto de una sola persona), mientras Bon Iver coloca 4 contando con su colaboración con James Blake. Kanye West, Beyoncé, Lady Gaga y Rihanna sitúan 3 temas en la lista, aunque curiosamente esta no llega al top 10 y no aparece ni con su hit internacional ‘Needed Me’ ni con su canción con Calvin Harris. También es curioso el caso de Radiohead, igualmente sitúan 3 temas en la lista pero ninguno es el single principal de su último disco, ‘Burn the Witch’, con diferencia la canción más escuchada del álbum ‘A Moon Shaped Pool’ en Spotify.

Varios artistas colocan dos canciones en esta lista, como es el caso de Triángulo de amor bizarro (con el mérito de que sean dos “no singles”), Las Bistecs, M83, Pet Shop Boys, Angel Olsen, The Weeknd y Tove Lo. Entre las ausencias más inesperadas, lo último de Charli XCX o el single de El Guincho con Mala Rodríguez.

1.-Ariana Grande / Into You

2.-Beyoncé / Formation

3.-ANOHNI / Drone Bomb Me

4.-Sia / Cheap Thrills

5.-C.Tangana ft Rosalía / Antes de morirme

6.-David Bowie / Lazarus

7.-Frank Ocean / Self Control

8.-Röyksopp ft Susanne Sundfør / Never Ever

9.-Drake ft WizKid, Kyla / One Dance

10.-Lady Gaga / Perfect Illusion

11.-Rihanna ft Drake / Work

12.-Kanye West / Ultralight Beam

13.-Radiohead / Daydreaming

14.-The xx / On Hold

15.-Jessy Lanza / It Means I Love You

16.-Bon Iver / 29 #Strafford APTS

17.-James Blake ft Bon Iver / I Need a Forest Fire

18.-Pet Shop Boys / Burn

19.-Frank Ocean / Nikes

20.-Frank Ocean / Ivy

21.-Pet Shop Boys / The Pop Kids

22.-Shura / What’s It Gonna Be

23.-La Casa Azul / Podría ser peor

24.-Triángulo de amor bizarro / Barca Quemada

25.-Angel Olsen / Sister

26.-Kanye West / Famous

27.-Rihanna / Love on the Brain

28.-LIV / Wings of Love

29.-Angel Olsen / Shut Up Kiss Me

30.-Rosalía / Catalina

30.-Frank Ocean / Nights

32.-Rihanna / Kiss it Better

32.-Zayn / Pillowtalk

34.-Massive Attack ft Hope Sandoval / The Spoils

35.-Fangoria / Geometría polisentimental

36.-Radiohead / Present Tense

37.-James Blake / Radio Silence

38.-Triángulo de amor bizarro / Seguidores

39.-Las Bistecs / Caminante

40.-The Weeknd ft Daft Punk / Starboy

41.-Tove Lo / Cool Girl

42.-Beyoncé / Sorry

43.-Michael Kiwanuka / Love and Hate

44.-Bon Iver / 8 (Circle)

44.-Danny L Harle ft. Carly Rae Jepsen / Supernatural

44.-Manel / Sabotatge

47.-Solange / Cranes in the Sky

48.-The Weeknd ft Daft Punk / I Feel It Coming

49.-Hamilton Leithauser & Rostam / A 1000 Times

50.-Beyoncé / All Night

50.-Lady Gaga / Diamond Heart

50.-M83 / Go!

50.-Agorazein / 100k pasos

54.-M.I.A. / Borders

55.-Mitski / Your Best American Girl

56.-Lady Gaga / Million Reasons

56.-Papá Topo / Ópalo negro

58.-Anderson .Paak / Am I Wrong

58.-Blood Orange / Best to You

58.-Radiohead / Decks Dark

58.-Banks / Gemini Feed

62.-Moderat / Reminder

62.-Bon Iver / 715 Creeks

62.-Frank Ocean / White Ferrari

65.-Kanye West / Fade

65.-Tove Lo Keep it Simple

65.-Andrew Bird ft Fiona Apple / Left Handed Kisses

65.-Las Bistecs / Señoras Bien

65.-M83 / Solitude