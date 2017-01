‘Tú, yo y mi avatar’: Luján Argüelles vuelve al date show

El éxito inesperado de ‘First Dates’ ha resucitado de entre los muertos a un género que teníamos olvidado en la televisión nacional: los programas de citas. Antes de que Carlos Sobera se pusiese a mezclar extraños en un restaurante que cada vez tiene más estancias, nadie se imaginaba que ver a dos desconocidos tener una cita iba a convertirse en uno de los programas más exitosos del access prime time español. Después el formato ha sabido anclarse en la parrilla (e incluso convertirse en un must) a base de retar las concepciones sociales que tenemos sobre el género y la sexualidad, haciendo visibles algunas de las más desconocidas para el gran público.

Pero la experiencia de Cuatro no acaba ahí. La cadena no solo ha sido capaz de llevar al éxito ‘First Dates’, sino que también tiene bastante experiencia en el tema de ayudar a encontrar el amor. Suyos han sido los laureados ‘Granjero Busca Esposa’, ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ o ‘Un príncipe para Corina’. Es por eso que, quizá, esta nueva apuesta no nos ha pillado desprevenidos.

Ahora bien, la vuelta de tuerca que se propone en ‘Tú, yo y mi avatar’ no termina de ser tan atractiva como sí lo es, por ejemplo, la espontaneidad de ‘First Dates’. El nuevo programa de Cuatro lleva a la máxima expresión aquello de que el amor es ciego y que la belleza está en el interior. En este date show los pretendientes no tienen citas entre sí, sino que son representados por un avatar: otra persona -en algunas ocasiones un famoso- con un pinganillo a través del que recibe las instrucciones de los interesados, que no les ven hasta el final del programa, en la prueba final.

Quizá lo que más le falta a ‘Tú, yo y mi avatar’ es explotar al 100% el potencial de Luján Argüelles. Ya hemos comentado mil veces a través de este medio que es una de las mejores presentadoras del “reality editado”. Su mala leche, sus comentarios afilados y sus ingeniosas ocurrencias suelen ser lo más interesante de los programas que presenta, así que desde aquí solo podemos reivindicar más protagonismo para Luján, porque el programa tiene algunos ingredientes para triunfar: ¿quién dice que un protagonista no va a terminar enamorado de un avatar? Eso sí que tendría guasa.