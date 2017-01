Alicia Keys se pone seductora en ‘Sweet F’in Love’ con Kaytranada

En noviembre llegaba a las tiendas ‘Here’, el nuevo disco de Alicia Keys, muy esperado por los seguidores de la cantante después de la sorpresa que supuso ‘In Common’ (que finalmente se quedaba fuera). El disco contiene singles como ‘Blended Family’ y ha recuperado para Keys la credibilidad artística perdida en los últimos años, pero no ha funcionado bien ni en listas ni en streaming.

A pesar de lo poco que hace que se editó ‘Here’ y de que el disco ciertamente tiene material más que digno para defenderlo durante este año (¿a qué espera Keys para sacar ‘Illusion of Bliss’?), hoy podemos escuchar una canción nueva de Keys. Su marido, el rapero Swizzz Beats, la ha colgado en Soundcloud, se titula ‘Sweet F’in Love’ y es una producción de KAYTRANADA. Como canción no es gran cosa, pero como muestra de lo bien que fluye la voz de Keys a través de los efervescentes ritmos post-disco del productor canadiense, no está nada mal.

A KAYTRANADA le hemos escuchado recientemente en producciones para Craig David (‘Sink or Swim’), Chance the Rapper (‘All Night’) o Azealia Banks (‘Along the Coast’), así como en remezclas para Rihanna (‘Kiss it Better’) o Solange (‘Cranes in the Sky’). Su álbum debut, ‘99%‘, salía el año pasado y era uno de los discos destacados del año para nuestros lectores.