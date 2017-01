La gente entrena con Eminem, Kanye y Drake según Spotify

Spotify ha publicado varias listas globales dedicadas a la música que sus usuarios escuchan para entrenar. Sorprende la canción más escuchada, ‘Till I Collapse’ de Eminem, pues aparte de ser antigua (2002) no fue single, pero parece que los usuarios de esta plataforma la han entendido como la canción perfecta para motivarse a hacer ejercicio, así que Eminem ya puede estar contento. Además, el rapero aparece segundo en la lista de los artistas para entrenar más escuchados, solo por detrás de Drake y por delante de Kanye West.

La segunda canción más escuchada para entrenar en Spotify es ‘POWER’ del mismo Kanye, seguida por ‘Jumpman’ de Drake, ‘Closer’ de The Chainsmokers y ‘This is What You Came For’ de Calvin Harris y Rihanna. Evidentemente son muchos los artistas y éxitos recientes que aparecen por aquí (sin ir más lejos, ‘Starboy’ de The Weeknd) por lo que la lista es volátil y podría ser completamente distinta en dos meses, así que más mérito para Eminem, aunque no tanto para esa ‘Shape of You’ de Ed Sheeran que encabeza la playlist para entrenar más escuchada, evidentemente por tratarse de una novedad de nivel y quién sabe si no gracias a algún tipo de acuerdo entre su sello y Spotify.

En cuanto a los países que más ejercicio hacen con las playlists para entrenar de Spotify, Noruega, Islandia y Suecia encabezan la lista, seguidos de Australia y Canadá.

Artistas para entrenar más escuchados:

1.- Drake

2.- Eminem

3.- Kanye West

4.- Rihanna

5.- Calvin Harris

6.- The Weeknd

7.- The Chainsmokers

8.- Beyoncé

9.- Sia

10.- David Guetta

Canciones para entrenar más escuchadas:

1.- Eminem – “‘Till I Collapse”

2.- Kanye West – “POWER”

3.- Drake – “Jumpman”

4.- The Chainsmokers – “Closer”

5.- Calvin Harris – “This is What You Came For”

6.- Rihanna – “Work”

7.- Sia – “Cheap Thrills”

8.- The Weeknd – “Starboy”

9.- Beyoncé – “7/11”

10.- David Guetta – “Hey Mama”

Top países que escuchan más música para entrenar:

1.- Noruega

2.- Islandia

3.- Suecia

4.- Australia

5-. Canadá

6.- Dinamarca

7.- Nueva Zelanda

8.- Irlanda

9.- Reino Unido

10.- Estados Unidos