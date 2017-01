Kokoshca: “Somos perdedores pero riéndonos”

Los navarros Kokoshca han vuelto a hacer uno de los mejores discos del año, siendo reconocidos por medios como el nuestro o Rockdelux… o las playlists de Spotify, que están encumbrando una de las canciones que no ha sido single, ‘Mi consentido’. Aprovechando su actuación este martes en la ceremonia del Premio Ruido a Mejor Disco del Año, para el que están nominados, hablamos con Amaia (A), Iñaki (I) y Álex sobre las canciones de ‘Algo real‘. Os recordamos que el grupo tiene una amplia gira por delante y que las entradas para verlos en febrero en Madrid junto a Mujeres están a la venta.

¿Cuándo os disteis cuenta de que el título del disco era ‘Algo real’, que aparece en un par de canciones?

A: “El título siempre es algo que dejamos para lo último. Cuando estábamos grabando nos dimos cuenta de que en un montón de canciones salía lo real”.

I: “Fue el disco el que nos dio el nombre, “algo real” aparece en tres o en cuatro canciones, no solo en un par”.

¿Barajasteis otro título?

Alex: “Con ‘Hay una luz’ recuerdo algún debate, pero con este no. Yo dije que no me gustaba, me fallaba el “algo””.

A: “Y nos dio igual” (risas).

¿Había un planteamiento de “vamos a hablar de lo real” en este disco?

I: “Sinceramente no, se ha hecho tan rápido… Cristalizaron todas las ideas en una semana o dos antes de grabarlo. No hay algo premeditado”.

A: “Siempre intentamos hacer algo honesto. Sin querer, nos sale la palabra “real””.

I: “Aunque a mí también me gustan Albert Pla y Tom Waits, que son muy reales, pero me gusta su sobreactuación, esa teatralidad forzada”.

¿Hay varios letristas en el grupo?

I: “Generalmente Amaia y yo”.

Lo pregunto porque hay algunas contradicciones, incluso dentro de la misma canción. Por ejemplo en ‘Mi consentido’, de “dónde has ido” a “nunca me dejas”.

A: “Esa letra es mía. La canción es sobre una chica cuyo novio es un asesino. La tía llega a su casa, se encuentra un cadáver sin corazón, de ahí lo del “socavón”, y le pregunta a su novio “dónde has ido” pero a su vez la chica le dice que nunca le va a dejar. En realidad, en esta canción al final teníamos que salir cantando los dos, pero el que nos grababa el disco (Íñigo Pérez Artieda), nos dijo que la mía tenía que estar más alta”.

I: “Hay un cambio de narrador, pero no se ha percibido por cuestiones sonoras”.

“Nos gusta jugar con esa dualidad, chico/chica, tirar la toalla/ser optimista. Estamos formados todos de contradicciones”

Luego hay una vertiente más desolada y a la vez otra optimista, ‘R.B.U.’ (“Renta Básica Universal”, aclaran / confirman), que termina como una gran autoafirmación; y ‘No queda nada’, con una persona realmente tirando la toalla.

I: “Nos gusta jugar con esa dualidad, chico/chica, tirar la toalla/ser optimista. Estamos formados todos de contradicciones”.

A: “‘No queda nada’ es la anti-‘Fuerza‘. Hay gente que sale por salir, “da igual, me voy a poner hasta arriba de todo”. Pasan unos años y esto ya te ha cansado”.

I: “Es un poco más cómico que eso. Se nota en la manera de cantarlo. Es un lamento, pero no hago nada por cambiar. Es la resaca del lunes, del martes, pero luego llega el jueves y el tío vuelve a salir”.

A: “‘R.B.U.’ es algo más laboral. Tienes que buscarte un trabajo, dedicarte a una cosa. Yo merezco una renta básica”.

¿Tú tienes un trabajo propiamente dicho?

A: “No tengo trabajo, por eso”.

I: “Lo mío en ‘No queda nada’ es un personaje”.

¿El bar del que habla ‘No queda nada’ es “real”?

I: “Un garito de cuarentones, treintañeros… lo que somos, que día sí, día no están de pedo, algo endogámico, celebrando un hedonismo un poco rancio. Me estoy volviendo un poco reaccionario. No es un garito concreto, pero puedes pasarte por Malasaña, Pamplona…”

La canción no es un drama. Se puede bailar.

I: “Pero intentaba ser lánguido. No es muy vehemente”.

La versión de ‘Yo nací’ de The Make-Up resulta una canción muy icónica, tiene una letra expresiva, de repente parece una canción 100% vuestra.

I: “Nos gustó siempre esta canción de este grupo de Washington. Es muy político, muy anti-americano, hablaba de la C.I.A., de ser comunista… desde niño. Y en España se puede decir lo mismo. A pesar de nuestras influencias extranjeras, que son obvias, pues queríamos traerlo. No íbamos a hablar de la C.I.A. en nuestra canción”.

Y teníais claro que iba al disco.

Alex: “A mí me impresionó cuando Iñaki me enseñó la letra. La hicimos aquí, en Pamplona. Yo lo vi claro”.

I: “Si los anglosajones tenían el ‘Revolver’ de los Beatles, pues nosotros teníamos el garrote vil. España no tuvo un gran siglo XX y es lo que queríamos contar en esta canción”.

A: “Lo tuvo después”.

I: “Pero un poco forzado, la Movida, los 80… Es una opinión, yo no la viví, soy más joven. Lo que decía Tierno Galván… es artificial, pero obviamente me gustan muchas cosas”.

Yo tampoco lo viví, pero suena como un proceso natural después de Franco.

I: “Forzado me refiero a cómo se mediatizó, se exageró”.

¿No os gustan grupos de la Movida? Lo más fácil es asociaros al post-indie, pero a mí sí me sonáis más al rock de los 80.

I: “Igual a Kaka deluxe”.

¿Nada de Seguridad Social, Loquillo…?

I: “Igual Loquillo. Entiendo la similitud, pero sin la pretensión de querer sonar a eso. Burning nos gustaba, pero es anterior. Escuchaba mucho New York Dolls, Stooges…”

“Descubrí a Phil Spector en ‘Ghost’, y a las Ronettes en ‘Dirty Dancing’. De Laura Pausini pasé a Nirvana”.

¿Tú qué escuchabas de pequeña o adolescente, Amaia?

A: “Yo Nirvana desde los 9 años, que fue como mi grupo y luego lo que escuchaba mi hermana, Los Planetas. Y de mayor Sonic Youth”.

I: “Yo Laura Pausini, me encantaba, el de ‘Se fue’, el de “Marco se ha marchado”. Descubrí a Phil Spector en ‘Ghost’, y a las Ronettes en ‘Dirty Dancing’. De Laura Pausini pasé a Nirvana. Sientes algo, lees cosas de Kurt Cobain, él aprovechó su fama para divulgar a Sonic Youth y a The Vaselines. No tanto el indie. Lo vemos más punk, avant garde. También en Navarra Def con Dos”.

A: “Eskorbuto”.

I: “Eskorbuto era más demodé. Y una época horrible de Offspring, mierdas de estas que a mí nunca me gustó pero lo oían mis amigos. De pequeño escuchaba música sudamericana”.

Igual de ahí viene ‘El escultor’.

I: “Habéis dicho que es un bolero, y es una canción de los 50. Debe de ser por la caja de ritmos”.

A: “De todas formas nos encantan, hemos versionado a Los Panchos”.

I: “Nuestra intención era hacer un doo-wop, pero el bolero es lo último que hubo antes del tsunami del rock’n roll, o sea que puede ser”.

¿Y Barricada?

A: “A mí nunca me gustó mucho”.

I: “A posteriori sí, alguna canción”.

A: “Hay 4 canciones que las vas a oír cualquier noche que salgas. Es parte de Pamplona”.

Y tú, ¿Alex?

Alex: “Mi opinión es irrelevante” (NdE: se incorporó al grupo hace 3 años).

A e I: “¡Oye, oye!”.

Alex: “Yo era grunge de manual, el punk rock, la psicodelia… Me flipa lo que he visto en ellos dos (Amaia e Iñaki) y su entorno. Yo crecí solo escuchando mis movidas, y mis amigos estaban más en el deporte. Ellos son una cuadrilla de 5-6 en la que todos han crecido con Sonic Youth, Los Planetas… me da mucha envidia”.

I: “Un grupo de friquis”.

Alex: “En el vinilo de ‘Hay una luz’, hay un montaje de fotos y sale Steve Shelley de Sonic Youth, con toda la cuadrilla. Irte con una sábana con 15 años a ver Sonic Youth que tocaba con Christina Rosenvinge…”

I: “Quien se coló en esa foto fue Pedro San Martín (La Buena Vida)”.

Supongo que estáis tocados con la gente que ha muerto de vuestro entorno.

A: “Roberto Mayer nos produjo un single con Discos Walden”.

I: “Versioné una canción suya en un proyecto paralelo que estoy montando”.

A: “Es la primera vez que se me muere alguien así, hablábamos a veces, de hecho días antes de morir habíamos hablado por Facebook”.

I: “Jaime (Cristóbal) colabora en JENESAISPOP, ¿no? Si has escuchado el podcast que le dedicó verás que era íntimo de él. En el 88 Pamplona era más provinciana, y él era una persona que parecía Nick Cave”. Roberto me decía “es que voy como un árbol de Navidad”.

A: “Ya no iba así, pero me decía “yo me lo ponía todo””.

Volviendo al disco, ¿de qué habla ‘El escultor’?

I: “Es un escultor de muñecas, pero me parecía obvio y quité “muñecas”. Es sobre estas personas que tienen muñecas de látex en casa. Es un artesano, pero le queríamos dar visión humana…”

A: “Que prefiere estar con sus obras que con la gente”.

I: “Una visión clásica, siniestra, llena de silicona…”

A: “¡Él ama a sus muñecas!”

I: “”Duelen las muñecas” puede tener doble sentido”.

A: “¡Pues que se las zumba!” (risas).

¿Por qué el disco suena tan lo-fi?

A: “Es deliberado por parte del productor. Lo quiso hacer y lo respetamos”.

Alex: “Si lo dices por esta canción, es porque tiene caja de ritmos y es la única, está sacada de un teclado. Pero sí, aparte el disco suena lo-fi”.

I: “Más que lo-fi, crudo”.

A: “Suena diferente a los discos de ahora, pero eso nos gusta”.

I: “Tiene un historión, un mes antes no había canciones acabadas, nos juntamos en el caserío del productor… Estuvimos hablando de producir con Roberto, con Rodrigo de Triángulo de amor bizarro… Al estar en Pamplona acabamos donde grababan Marea, Lehendakaris Muertos… El sitio es el anti-estudio. Aquello era espartano. Una mesa analógica, 4 sillas de madera…”

A: “Un espacio con nada”.

Alex: “Luis (Sonido Muchacho) no se lo creía. Llegamos el 20 de septiembre y 8 días después le dimos el máster, se mezcló en directo. Grabé las baterías en un día”.

I: “Fue rápido para bien y para mal”.

No tenéis nada que ver Triángulo, salvo ahora una canción doo-wop, ¿no?

A: “Hacer lo que nos sale de las narices”.

I: “Yo no me veo parecido. Hacen un pop muy bien hecho pero metiéndole fuzz”.

A: “Yo veo en Kokoshca que nos hemos inspirado en cosas muy parecidas”.

I: “Yo me veo más cerca de Terrier”.

¿Pero os veis pop?

I: “Sí, sí, muy pop, no tengo nada en contra”.

A: “Yo sí me siento cercana -no puedo extraer la parte sentimental- a Espanto. Pero luego la música no tiene nada que ver”.

I: “Luis participó en nuestro disco”.

A: “Hizo arreglos muy chulos”.

I: “En ‘Niña’, ‘No queda nada’, ‘R.B.U.’ Pero no quisimos poner Luis de Espanto, sino Luis F. Bayo”.

“Quería que El Drogas colaborara en contestación a este indie que puede estigmatizar el rock. No puedes meter todo en el mismo saco”

¿Qué os ha parecido la nota de prensa que El Drogas ha escrito para este disco? No me he enterado muy bien de lo que quiere decir.

A: “A mí me gusta. Le gusta escribir, es muy poético. Explica un poco cómo nos conoció”.

I: “Pero ellos no lo saben. Es como, “¿de qué está hablando este señor?”. Es algo más personal para nosotros. Amaia tenía una tienda de ropa vintage y customizaba zapatos. El Drogas quería comprar porque tiene su outfit. Es un dandy retrofuturista”.

A: “Estábamos grabando ‘Hay una luz’ y vino con unos zapatos para ponerles purpurina, me dijo: “¿cuánto es?”. Le dije: “Te voy a proponer que en vez de pagarme, aparezcas en una canción nuestra”. Y apareció”.

I: “Yo quería que colaborara en contestación a este indie que puede estigmatizar el rock. No puedes meter todo en el mismo saco. Me parecía interesante. Esa gente ha hecho el rock. Llevarlo a una balada deliberadamente pastel porque tiene ese tipo de acordes, con violines de Sagrado Corazón de Jesús… fue una estrategia maquiavélica. Predominó lo artístico”.

Os da igual que la gente entienda su nota de prensa. ¿Esto pasa también con el grupo?

I: “No, no nos da igual”.

A: “Queremos que la gente disfrute de la canción, que emocione”.

I: “El arte refleja al espectador, decía Oscar Wilde”.

Leí en vuestro Facebook, cuando La Razón puso 5 estrellas a ‘Algo real’, que la prensa conservadora siempre ha tenido los mejores suplementos.

Alex: “Lo puse yo y Marcos pone un comentario de: “hasta las críticas musicales tienen que meter la palabra antisistema”. (risas) Es un cliché. Yo estudié Comunicación y recuerdo que los suplementos culturales, literarios del ABC, eran mejores que Babelia”.

I: “El Abecedario…”

Devendra Banhart nos dijo en una entrevista que le encantó que en una entrevista le dijeron: “habla de lo que quieras”. ¿De qué os gustaría hablar a vosotros, pero nadie os pregunta?

Alex: “Hablo como si estuviera fuera de Kokoshca, pero me encanta cuando el puentecillo de ‘Yo nací’ se sale de la canción. En cine sería romper la cuarta pared, cuando le habla a Svenonius, el juego de hablarle al autor de la canción, apelándole directamente”.

I: “Es como que el bebé habla a la madre y yo hablo”.

¿Cómo conociste a The Make-Up?

I: “En Pamplona hay mucho de ese rollo, vas a un bar, te recomiendan cosas, el entorno de los Bananas… Si aquí os conocéis todos, imagínate Pamplona”.

Triángulo nos dijeron en una entrevista que copiaban a Stereolab pero que nadie se daba cuenta. ¿Os pasa algo parecido?

A: “Nosotros copiamos a tantos… A Édith Piaf… en ‘No mires hacia atrás’ a nivel de producción, sí, a Stereolab”.

Alex: “Es ‘French Disko‘, hubo que enseñar a Iñaki a tocarla. Le pusimos el vídeo y le dijimos: “eso es lo que tienes que hacer con la mano”.

A: “Al final la toqué yo”.

“No me gusta el rollo bakerys. Hay que ser hipster bien”

¿Algún otro tema? (sale el tema de la comida porque es hora de comer)

I (se ríe): “Estoy muy a favor de los gastrobares, pero que sean de verdad, no que se sumen al carro. No me gusta el rollo bakerys. Hay que ser hipster bien”.

¿Lo dices también por lo musical?

I: “No soy nada consciente de la actualidad. Va en serio, no es una pose. Muchas veces cambio Radio 3 por Radio Clásica. No me gustan los programas de la mañana”.

Esto es un poco “estoy pensando en dejarlo”.

I: “… y tomar un vinito como un señor. De eso me gusta hablar. De la dificultad de vivir al margen. La normalidad funciona, todo funciona. Los gitanos se sacan el carnet de conducir, la gente tiene hijos y funciona. Todo funciona. Esto viene a colación de una puta película pastel que vi hace poco, ‘Captain Fantastic’, que me afectó bastante, en la que Viggo Mortensen da una educación salvaje a sus hijos, muy intelectuales. Habla de la imposibilidad de vivir una vida real con convenciones sociales. Creo que lo que funciona es ser normal, y a lo que debemos aspirar es a ser normal, dentro de nuestras peculiaridades”.

A: “No estoy de acuerdo. Hay que ser cada uno lo que quiere. Lo guay es ser uno mismo. Y si eres diferente, la sociedad te lo pone más difícil porque es mejor comprarte una casa, tener hijos y no pensar. Es más difícil ante la sociedad salirte de eso y buscarte la vida, pero hay que ir hacia eso”.

I: “No me he expresado bien. Dando por hecho que estamos al margen, que somos un poco diferentes, dentro de eso, si vas en contra de ese determinismo, lo que hay que hacer es cambiarlo. Hay cosas que llevan funcionando 2.000 años”.

A: “No hay hipotecas ni móviles ni coches hace 2.000 años. Todo ha ido hacia esto”.

Amaia está en plan ‘RBU’ e Iñaki no… ¿Qué te parece el plot twist de esa canción, Iñaki?

A: “Si tú (Iñaki) odias comprar, ¿qué me estás contando?”.

I: “Me parece una canción bonita, tiene un toque de humor”.

A: “Pero es totalmente lo que pienso. Son 4 frases, igual son muy tontas, pero es lo que pienso”.

I: “Somos perdedores pero riéndonos”.