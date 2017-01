Undo / Disconnect

A Gabriel Berlanga, más conocido como Undo, no es complicado seguirle la pista por mucho que se tome su tiempo entre disco y disco desde que montara estudio propio hace unos años en el Ampurdán. Tras la publicación del plácido ‘Motas de Polvo‘, o de un menos inspirado ‘Despacio’ hace tres años que simplemente se dejaba oír, llega este tercer trabajo editado también en su sello Factor City. Mientras, nos ha entretenido con regulares sesiones en Razzmatazz, destacando también la memorable que ofreció como telonero de New Order en la pasada edición del Sónar.

El disco se llama ‘Disconnect’ en homenaje a “uno de los tributos cruciales de la música: generar estados de ánimo que nos custodien en todo momento”, y en particular se dedica a los seguidores de la música electrónica, esos “clubbers que, más allá del hedonismo, continúan en movimiento, conectando cuando quieren y desconectando cuando toca”. Pero esa “desconexión” también parece una referencia en el aislamiento de su estudio de grabación, alejado de todo entorno urbano, y en la ausencia de colaboraciones estelares de ‘Disconnect’.

Mientras otros músicos de electrónica cuentan con cantantes de renombre (por poner un ejemplo reciente el trabajo de Trentemøller con la cantante de Savages), Undo prefiere grabar en solitario, lo que le lleva a seguir incluyendo su voz en temas como ‘Autómatas’ o ‘Computer Friends’, muy discretamente. Su modelo de autogestión suma puntos, pues este es uno de sus trabajos más redondos, convirtiendo una jugada arriesgada en un verdadero portento de autosuficiencia.

En ‘Disconnect’ encontramos aspectos recurrentes en lo melódico, y pocas novedades en cuanto a atmósferas, pero es admirable el tono sosegado y reflexivo de la mayoría de los cortes que lo componen. Un aire pausado que sí abraza arrebatos de furia en ‘The Arptist’, ‘Acid Prophet’ o ‘We’ve Got To Fight’, aunque siempre con perspectivas que luego se ralentizan, huyendo de experimentaciones o excesivos aspavientos. Undo sabe hipnotizar con una gran densidad instrumental de sintetizadores y clima tecnopopero (como en la estupenda ‘Sunmachine’), como miembro de una generación que no ambiciona acelerar tiempos futuros. El viaje -aquí de “desconexión”- es su única meta.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: Su escucha del tirón.

Te gustará si te gusta: Henry Saiz, Pional, bRUNA, Pedro Vian o el ya lejano ‘Fin’ de John Talabot.

Escúchalo: Spotify