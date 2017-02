Beyoncé entrevista a la “señorita demasiado molona para todo”, su hermana Solange

Solange es portada del nuevo número de Interview, para el que ha sido entrevistada por su propia hermana, Beyoncé. Es curioso que Beyoncé entreviste a su propia hermana para una revista cuando ella misma raramente concede entrevistas, pero la charla deja algún punto interesante, como cuando Beyoncé pregunta a Knowles por su habilidad para conocer nuevos artistas “dos años antes de que salgan” (¿se referirá a Dirty Projectors, Grizzly Bear, Blood Orange?). Solange contesta que “probablemente paso demasiado rato en internet”.

Por si había alguna duda de que Solange también era la hermana “indie” desde el propio núcleo de la familia Knowles antes de que Beyoncé se hiciera fan de Grizzly Bear, sampleara a Animal Collective o abordara a Father John Misty en fiestas para cantar en su disco, Beyoncé recuerda en la conversación el día en que descubrió a Nas a su hermana y esta no “paraba de llorar y de actuar como una tonta”. “Me sorprendió que la “señorita demasiado molona para todo” actuara como una tonta”, apunta.

En el resto de la entrevista, las hermanas Knowles repasan su infancia, el proceso de composición de ‘A Seat at the Table’, la creación de ‘A Cranes in the Sky’, la razón por la que Solange canta con voz sutil en su disco (para luchar contra el estereotipo de mujer negra cabreada) o algunas de sus influencias de la artista, que van desde Minnie Riperton a Missy Elliot pasando por Aaliyah o Syreeta Wright.

Solange editaba ‘A Seat at the Table’ el pasado mes de octubre. Era uno de los discos del año para numerosas publicaciones especializadas, también para JENESAISPOP (top 11), y nada menos que disco del año para Pitchfork, solo por delante de ‘Lemonade’ de Beyoncé.