‘Rockabye’ ya es número 3 en España

Pocas novedades también en la lista de singles española en la Semana de Reyes, como por otro lado es lógico. La principal novedad es el modo en que Clean Bandit se acercan al número 1. Tras haber conquistado las islas británicas, donde han sido top 1 durante semanas con este ‘Rockabye’, suben en listas internacionales y en España llegan al puesto 3. No sólo supera ya el dato de ‘Rather Be’ sino que podría ser el primer número 1 en inglés en nuestro país en meses. Eso sí, todavía está lejos de conseguirlo.

1(1) Shakira, Maluma / Chantaje

3(5) Clean Bandit, Sean Paul & Anne-Marie / Rockabye

‘Rockabye’ es single de oro en España y sube al puesto 3 como comentábamos, pero aún está muy lejos del puesto 1, que sigue perteneciendo a ‘Chantaje’ de Shakira. Según la lista actual de Spotify, ‘Chantaje’ suma 200.000 streamings diarios, por 170.000 de ‘Rockabye’, por lo que de momento no habría peligro de cambio. En Estados Unidos pasa del 78 al 61.

40(52) Ozuna / Dile que tú me quieres

De hecho, la subida en puntos más fuerte de la semana no es la de Clean Bandit, sino la de Ozuna con este reggaetonero ‘Dile que tú me quieres’. El artista portorriqueño llegaba al top 100 en octubre y desde entonces no ha dejado de ganar posiciones. Su vídeo se acerca a los 200 millones de visualizaciones en Youtube, nada menos.

77(E) Anuel AA / Sola

La entrada más fuerte es la de este otro cantante portorriqueño de reggaetón que “fuma y bebe rosé” y también ha tenido sus más y sus menos con la justicia por posesión de armas.

83(E) Reik / Qué gano olvidándote

La segunda y última entrada de la semana no es de corte reggaetón sino más bien country-pop, en la estela de Morat, que de hecho ahora vuelven a escalar posiciones con ‘Cómo te atreves’ y suben al puesto 25 de nuevo tras cuatro platinos.

Este tema amable pertenece al quinto disco de la banda mexicana Reik, que salía el verano pasado y de hecho llegaba a meter otro tema en el top 100 español.