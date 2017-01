Pharrell y Gwen Stefani, denunciados por plagiar a una banda metalera

La sombra de la sospecha del plagio a otros autores sigue persiguiendo a Pharrell Williams. En tanto que, tras su inicial condena, la demanda de los herederos de Marvin Gaye contra él, T.I. y Robin Thicke por ‘Blurred Lines’ sigue pendiente del fallo final (lo último es que la defensa presentó un recurso firmado por más de 200 artistas, aún pendiente de resolución judicial), el músico, productor y cantante ha recibido otra nueva demanda por plagio. Y esta vez “arrastra” con él a Gwen Stefani, artista que se dio a conocer en los 90 con la banda de ska-pop-punk No Doubt.

Según reportan diversos medios internacionales, el autor Richard Morrill, compositor y músico que ha colaborado con bandas como Korn, ha interpuesto una demanda contra Williams y Stefani por plagiar una canción de su grupo L.A.P.D. llamada ‘Lighter’. De primeras, sorprende que se trate de un grupo de metal progresivo con inspiración hip hop, en la línea de bandas que triunfaban en la segunda mitad de los 90 como Rage Against The Machine o P.O.D.

La canción que causa la demanda de Morrill es ‘Spark The Fire’, un single publicado en 2014 como un original de Stefani con producción de Pharrell, que ya trabajó con ella en uno de sus singles más populares, ‘Hollaback Girl’, y al cual este tema recordaba poderosamente. Comparando ambos temas, parece evidente que el estribillo de ambas repite, con cadencia hiphopera “who got [the/my] lighter”, si bien las similitudes no van más allá. Suponemos que pronto sabremos en qué queda este nuevo embrollo judicial de Williams, que estos días está presentando la BSO de la película ‘Figuras ocultas’, de próximo estreno en nuestro país. Stefani, por su parte, publicó el año pasado un tercer largo en solitario que ha pasado un poco sin pena ni gloria.