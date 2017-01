Nick Cave: “Entrar a grabar [‘Skeleton Tree’] no fue una buena idea. Era demasiado pronto”

Anoche, en la ciudad de Ballarat de su Australia natal, Nick Cave volvió a actuar en directo. Fue su primera actuación con The Bad Seeds en tres años (su última gira, en 2015, fue en solitario), y la primera desde que perdiera a su hijo Arthur en 2015, cuando se precipitó por un acantilado cerca de su casa, en Brighton. Esta horrible pérdida supuso, lógicamente, un enorme drama para el artista y su familia, del que ha dejado constancia en el álbum ‘Skeleton Tree’, uno de los mejores del pasado 2016 para muchos, y en la película documental ‘One More Time With Feeling’.

En su actuación, que con el bis sumó nada menos que 23 canciones, interpretó por primera vez ante una audiencia canciones tan personales y dolorosas como ‘I Need You’, ‘Distant Sky’, ‘Jesus Alone’ o ‘Skeleton Tree’, contenidas en este último álbum. Este show se enmarca dentro de la gira australiana que junto a The Bad Seeds realiza durante este mes de enero. Al margen de esta, por el momento Cave y su banda solo han confirmado una gira norteamericana durante los meses de mayo y junio que hacía imposible que actuara en Primavera Sound, como cabía esperar. Se espera que en breve se anuncien fechas de una gira europea en la que, confiamos y deseamos, incluya nuestro país.

Otra noticia interesante que nos deja este periplo por su país de nacimiento es la primera entrevista que el artista ofrece tras su drama personal. NME recoge las declaraciones ofrecidas al diario The Australian, en las que se detiene a hablar sobre el proceso creativo de álbum y película, además de su alivio y agradecimiento por la gran aceptación que han tenido ambos. Respecto al disco, dice “para mí, ir al estudio en París no fue una buena idea, y espero que nunca tenga que hacer algo así otra vez. Fue sólo un mes después de que Arthur muriera. Era demasiado pronto. Pero sentía que era importante que lo hiciera. Ya sabes, la vida sigue y todo eso. Fue una locura. Terrible, de verdad. Fui un desastre, a lo grande. Y todo el mundo lo fue, en realidad”.

“Fue un momento muy difícil. Gran parte de lo que hicimos simplemente no servía. Intentamos re grabar las canciones, poniéndolas en tempo, en tono, lo que fuera. Prácticamente todo lo que intentamos sonaba mal. Fue como el disco en sí, en su estado primitivo, estuviera simplemente rechazando ser pulido o embellecido. Así que, en cierto sentido, ‘Skeleton Tree’ fue un producto de eso [de la grabación inicial]”, concluye Cave sobre el proceso de creación retratado en el documental. Respecto a la recepción, explica que vio “la forma en la que el film parecía abrir algo muy profundo en la gente, y cuánta gente por ahí había perdido también a seres amados (…). Ha sido un sentimiento muy poderoso que al final ha movido algo en mí y en Susie, y hemos dejado de sentirnos completamente desesperanzados todo el tiempo”.

La revista británica recoge también algunas grabaciones de este primer concierto. Os dejamos con la interpretación del tema que da título a este álbum de Nick Cave & The Bad Seeds.