Tiroteo mortal en dos discotecas durante el festival BPM de México

Esta madrugada, un hombre ha irrumpido en la discoteca Playa Del Carmen durante la celebración del festival BPM de México y ha matado a varias personas, informa NME. El tiroteo se ha producido en la parte trasera del bar The Blue Parrot, que protege una valla.

La información de Data Transmissions es que el ataque se habría producido alrededor de las 2.50 de la madrugada. Según la prensa local, la cifra de muertos asciende a 5 y también habría unos 15 heridos, si bien se apunta que no se trataría de un ataque terrorista sino de un asalto relacionado con el cártel. Entre los muertos se encuentran tres responsables del equipo de seguridad del festival.

Han sido varias las personas asistentes al festival que han tuiteado lo ocurrido desde la escena del crimen, entre ellos, el artista JACKMASTER. “Alguien acaba de entrar en el club de Playa del Carmen y ha abierto fuego. 4-5 personas muertes y un montón de heridos. Permaneced en vuestro puto hotel si estáis en BPM”. El DJ informaba después de otro tiroteo en otra discoteca cercana, The Jungle, donde tenía lugar otro programa de BPM Festival y donde también habrían muerto varias personas.

La organización comparte un mensaje a través de Facebook: “Es con mucha tristeza que compartimos los reportes confirmados de la policía que las acciones de un sujeto solitario en Blue Parrot hace unas horas, resultaron en sucesos fatales con cuatro fallecidos y doce heridos. Este acto de violencia inició en Calle 12 frente al club y tres miembros del equipo de seguridad de BPM están entre esas vidas que perdimos, mientras trataban de proteger a los asistentes en el interior de la sede.The BPM Festival ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales (Seguridad Pública / Policía Turística) durante el festival, para asegurar el bienestar de todos los asistentes. Estamos conmovidos con el dolor de este acto de violencia sin sentido, y cooperando plenamente con la policía local y funcionarios del gobierno a medida que continúan su investigación. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias y todos aquellos afectados por estos trágicos acontecimientos. La familia The BPM Festival”

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM — JACKMASTER (@jackmaster) January 16, 2017

Apparently now more shots fired at another club in the area — JACKMASTER (@jackmaster) January 16, 2017