Laura Mvula, “realmente dolida” con los BRIT por ignorar su disco

Este domingo se han anunciado las nominaciones a los premios BRIT. Entre los nominados se encuentran nombres esperados como David Bowie, Little Mix, Michael Kiwanuka o Skepta (último ganador del Mercury), así como Beyoncé, Coldplay, Adele, Calvin Harris o The 1975. Pero hay una ausencia notable, la de Laura Mvula, que no ha sido nominada ni por su disco, ‘The Dreaming Room’, ni por ninguno de sus singles, ni como artista femenina… En definitiva, la artista ha sido completamente ignorada por el jurado.

Poco después de que desvelaran los nominados a los premios, Mvula acudía a Twitter para expresar su decepción con los mismos. “No me siento lo suficientemente buena hoy”, escribía la cantante en la red social antes de colgar una captura de las artistas que aspiran a Mejor artista femenina en los BRIT, estas son, ANOHNI, Ellie Goulding, Emeli Sandé, Lianne La Havas y NAO. Mvula aseguraba sentirse “realmente dolida” por el desaire de los BRIT y se preguntaba si estos la nominarían si “escribiera mejor música”.

‘The Dreaming Room’ era top 42 en nuestra lista de mejores discos de 2016.

feeling not quite good enough — LÂURÂ MVULÂ (@lauramvula) January 14, 2017

.maybe if I wrote better music? — LÂURÂ MVULÂ (@lauramvula) January 14, 2017