Un compositor country y un productor urban, en el estudio con Lady Gaga

A Lady Gaga le espera un enero movido, pues el mes que viene actúa en la Super Bowl. Hay mucho misterio por las canciones que cantará, como podéis averiguar en nuestros foros, pues ya están apareciendo varios setlists falsos que han alertado a los fans. Uno de ellos incluye apariciones de Beyoncé y Tony Bennett.

Que Gaga cante en el evento musical más importante de Estados Unidos en febrero no ha impedido, sin embargo, que regrese al estudio. El pasado fin de semana, la autora de ‘Born this Way’ se dejó fotografiar en uno junto al compositor Dallas Davidson y el productor Brian Kennedy. El primero es un cantautor country que ha escrito canciones para Lady Antebellum, Tim McGraw, Jewel o Luke Bryan, y el segundo es un productor urban que ha trabajado para Rihanna (‘Fire Bomb’, ‘Get it Over with’, ‘Close to You’), Kelly Clarkson (‘Mr. Know it All’), Chris Brown (‘Don’t Wake Me Up’) o Cee Lo Green (‘Smells Like Fire’). ¿Será esto el inicio de un posible nuevo disco de Gaga?

Gaga editaba su último disco, ‘Joanne’, en octubre, sorprendente por su acercamiento a los sonidos de raíz norteamericana como el blues, el country o soul, muy alejados de los sonidos electrónicos y bailables que la encumbraron. Si esta colaboración con Davidson y Kennedy es indicativa de algo es de que Gaga no planea volver al sonido de ‘Poker Face’ por ahora.

Por otro lado, Gaga ha retuiteado la información de un fan según la cual las fechas de su próxima gira serán anunciadas tras su actuación en la Super Bowl.