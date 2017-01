El nuevo single bass house de Diplo y Autoerotique contiene “alto voltaje”

Después del éxito de ‘Lean On’ de Major Lazer con DJ Snake y MØ y ‘Where Are Ü Now’ de Jack Ü es imposible adivinar qué nuevo single atribuido a Diplo se convertirá en un macrohit global. Porque ambos temas sonaban a éxito desde el primer momento, pero no al nivel en el que lo han terminado siendo, pues se han convertido en dos de las canciones más influyentes de los últimos tiempos gracias a su fórmula de estribillo semi instrumental y voces cortapegadas, copiado hasta la saciedad por todo el mundo en 2016.

Hoy conocemos el lanzamiento de un nuevo sencillo de Diplo junto a Autoerotique, ‘Waist Time’, que es un rompepistas bass house de los que le gustan a Diplo, bien agresivo. Su mano se nota en las texturas brutas de la canción, que afilan ángulos a lo que es en realidad una canción puramente house de las que suele producir Autoerotique en singles como ‘ILYSM’. La nota de prensa describe ‘Waist Time’ como un single de “alto voltaje”.

En los últimos tiempos hemos escuchado a Diplo en los nuevos discos de The Weeknd y M.I.A. y en ‘Cold Water’, su nuevo éxito junto a Justin Bieber y MØ. El último disco de Major Lazer, ‘Peace is the Mission’ , salió en 2015. Se espera que su nuevo álbum, ‘Music is the Weapon’, salga este año.