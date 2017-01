El nuevo disco de Caroline Polachek de Chairlift no es apto para alérgicos al minimalismo

El pasado mes de diciembre, Chairlift anunciaba su separación, en lo que suponía una noticia tan inesperada como lamentable para el mundo del pop, al que el dúo de Caroline Polachek y Patrick Wimberley tanto ha aportado en los últimos tiempos gracias a discos como ‘Something’ o a canciones tan diversas y estupendas como ‘Bruises’, ‘Amanaemonesia’, ‘Ch-ching’ o ‘Crying in Public’.

En los próximos días, JENESAISPOP despedirá a Chairlift como merece con un artículo homenaje, pero antes de que el dúo diga adiós para siempre a los escenarios en abril, uno de sus integrantes ha dado la sorpresa editando nuevo disco en solitario. Caroline Polachek, que ya había publicado disco sola en 2014 bajo el nombre de Ramona Lisa, ha regalado su nuevo álbum, ‘Drawing the Target Around the Arrow’, a través de The Creative Independent y firmado con sus iniciales CEP.

Para sorpresa del fan medio de Chairlift, ‘Drawing the Target Around the Arrow’ es un trabajo instrumental minimalista en el que Polachek presenta una colección de composiciones a sintetizador puramente experimental. De su entrevista con The Creative Independent se deduce que Polachek no ha depositado un tremendo esfuerzo en la composición de estas piezas, de ahí que las regale gratis, pero es importante destacar que la artista sí les otorga un valor, el de música meramente funcional, después de haberlas usado ella misma para “enviar correos o dormir”. “Siempre había pensado que la música era narrativa u obedecía a una estética o tenía significado; nunca había pensado que pudiera ser sencillamente útil”, asegura.

Puedes descargar el álbum a través de enlace directo aquí pero avisamos: no es para alérgicos al minimalismo electrónico. Sí para seguidores de Brian Eno, Elsa Marie Pade y similares.