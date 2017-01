Santi Capote / Exorcismo

Separados Ellos como mínimo temporalmente y más desde que Santi Capote se ha mudado a Barcelona, ‘Exorcismo’ es lo más parecido a un nuevo lanzamiento de Guille Mostaza y Santi que hemos conocido últimamente. No es tan raro ver a Capote al frente de 5 canciones propias pues ya había cantado una pista por disco en cada uno de los álbumes de Ellos, destacando títulos como ‘Algún detalle’, ‘Por qué no volvemos’ o ‘Tarántulas y súcubos’; y aunque su voz no tiene tanta gracia como la de su ex compañero artístico (tampoco parece que se haya molestado en educarla), las canciones mantienen la misma línea artística y el mismo gusto por el gancho inmediato popero de Ellos. Es raro que alguien que disfrutara con algo del tipo ‘Dicen que te vas’ no lo haga con ‘Echa a correr’ y el estribillo de ‘Acid ’90’ es perfectamente digno de un disco del dúo. Pero es claramente Carlos Berlanga la gran referencia de ‘Exorcismo’. En ‘Magia negra’ hay referencias a los Pet Shop Boys de entre los 80 y los 90, pero también “sacerdotisas” y ecos de ‘Vía satélite alrededor’ mientras la portada del EP también es un poco “sapos, culebras y bichos muertos / fuego, azufre y manganeso”. Nacho Canut de hecho realiza una remezcla del corte titular, en la estela de la canción europea más histriónica de los años 70, mientras ‘Gracias por venir’, aparte de una declaración de intenciones desde su mismo título (qué poca referencia indie hay por aquí), incorpora unas guitarras muy Nile Rodgers. ‘Exorcismo’ es víctima de su autoproducción y de su amateurismo, pero la esencia de todos los artistas mencionados, incluidos Ellos, está en cada una de sus pistas.

Santi Capote actúa hoy sábado 21 de enero en el Pop Bar de la Sala Razzmatazz, Barcelona, donde después pincha con su colaborador José Luis Algar.

Calificación: 6,7/10

Lo mejor: ‘Echa a correr’, ‘Acid ’90’, ‘Exorcismo’

Te gustará si: tal día como hoy sábado hace 30 años estabas viendo ‘La bola de cristal’

Escúchalo: Spotify