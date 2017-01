‘The Exorcist’: una secuela entretenida pero simplona

Al final hay una cosa que está bien clara: las series de televisión están, sobre todo, para entretener. Y con esa perspectiva hay que acercarse a ‘The Exorcist’, la secuela de la famosísima película ‘El Exorcista’ que ya está disponible a través del servicio de streaming de HBO España.

El problema reside en que hacer una serie sobre un peliculón como ‘El Exorcista’ no es nada fácil: para mal o para bien, la cinta de William Friendkin basada en la novela del desaparecido hace unos días William Peter Blatty está en el subconsciente de prácticamente cualquier persona que haya estado viva durante las décadas de los 70, los 80 y los 90. Las escenas de terror del filme han quedado grabadas incluso en la cultura popular: Regan dando botes en la cama, bajando las escaleras haciendo el puente o gritando “¿has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?” son referentes comunes para varias generaciones.

Es por eso que entendemos que el trabajo de Jeremy Slater a la hora de llevar una secuela de esta apasionante (y terrorífica) historia no debía de resultar sencillo. No obstante, el creador de la serie parece salvar muy bien los muebles en los primeros episodios, a través de la creación de una atmósfera opresiva e inquietante. Es una pena que, según va avanzando la serie, lo que ha empezado siendo ‘El Exorcista’ en su versión más pura, termina convertido en un ‘Rosemary’s Baby’ extremadamente low cost. Y la crítica, ojo, va por lo de low cost, no por ‘Rosemary’s Baby’, que es un largometraje magnífico.

Lo bueno es que a pesar del tropezón con la trama, y de que la dirección de actores es cada vez más pobre (mención especial a Geena Davis, que tiene la misma cara prácticamente en cada momento) ‘El Exorcista’ sí conforma una serie de entretenimiento perfectamente disfrutable para el típico fin de semana que no apetece salir de casa.

Por cierto, un apunte: premio para el que cada vez que salga la foto del Papa anunciando la visita del Sumo Pontífice a Chicago piense que quien realmente va a aparecer es Jude Law. 6.