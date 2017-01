Muere Maggie Roche del influyente grupo de folk The Roches

Maggie Roche (en el centro en esta imagen) del trío vocal de folk The Roches ha muerto a los 65 años como consecuencia de un cáncer. El comunicado es de su hermana y compañera en la banda Suzzy Roche, que ha escrito en Facebook: “Era una persona celosa de su intimidad, demasiado sensible y tímida para este mundo, pero rebosante de vida, amor y talento. Quiero haceros saber lo agradecida que se sentía a toda la gente que la escuchó y comprendió a través de las canciones. Será difícil para mí seguir sin ella”.

Después de haber interpretado villancicos de pequeñas (una influencia muy palpable en sus temas vocales y además grabaron muchas versiones de villancicos), dejando la escuela para girar, Maggie y Terre Roche empezaron a funcionar como dúo, realizando coros para Paul Simon en ‘There Goes Rhymin’ Simon’ (1973), lanzando su debut ‘Seductive Reasoning’ en 1975. Desde la unión de Suzzy pasaron a llamarse The Roches y publicaron un disco homónimo en 1979, bajo la producción Robert Fripp, y siendo reconocido como un clásico por The Rolling Stone Album Guide. Allí estaba incluido su mayor éxito, ‘Hammond Song’, y también ‘The Married Men’, que convertiría en hit Phoebe Snow tras aparecer junto a Linda Ronstadt interpretándolo en Saturday Night Live.

Aunque toda su discografía no está en Spotify, sí podemos encontrar álbumes como ese debut o ‘We 3 Kings’ (1990), donde se incluía una estupenda ‘Star of Wonder’ totalmente a capella. Una banda que quizá ha dado una idea o dos a Fleet Foxes, Jenny Lewis y Sufjan Stevens o incluso a Dirty Projectors, y que hoy por hoy suena a punto de ser sampleado por The xx en cualquier momento.