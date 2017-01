Muere Jake Liebezeit, mítico batería de Can

Hace unas horas se ha conocido la muerte de Jake Liebezeit a los 68 años. Se ha anunciado a través del Facebook de Can, la mítica banda alemana que él contribuyó a fundar. Al parecer, Liebezeit ha fallecido a causa de “una neumonía repentina”. “Ha caído en el sueño rodeado de sus seres queridos. Le echaremos de menos enormemente”, terminaba la escueta nota, a la vez que una imagen de Jaki preside su foto de perfil.

Liebezeit nació en Dresden en 1938 y comenzó a ser popular en las baquetas con el quinteto de free-jazz Manfred Schoof. En 1968 formó, junto a Michael Karoli, Holger Czukay, Irmin Schmidt y David C. Johnson, la banda Can, erigida en una de las bandas más influyentes en el rock contemporáneo. Suyos son los ritmos en álbumes cruciales en la historia del rock como ‘Tago Mago’, ‘Soundtracks’ o ‘Ege Bamyasi’. En su sonido Liebezeit tenía un papel crucial, puesto que su manera de tocar la batería era a menudo maquinal, metronómica. De hecho, se le acuñó el concepto “mitad hombre, mitad máquina”.

De hecho, el famosísimo ritmo “motorik” se ideó para su manera de tocar la batería en los discos en solitario, a finales de los 70, de Michael Rother, miembro de los también icónicos Neu! En aquella década Liebezeit también tocó en una versión primitiva de Kraftwerk y en ‘Before and After Midnight’ de Brian Eno. En los 80 militó en la banda Phantomband, fundó el grupo experimental de percusionistas Drums Of Chaos, además de colaborar con artistas del out-rock como Jah Wobble o Burnt Friedman, convirtiéndose en una referencia ineludible de las baquetas.

También coqueteó ocasionalmente con el pop, tocando en discos como ‘In The Garden’, debut de Eurhythmics, ’Ultra’ de Depeche Mode o saliendo a hacer una jam con Red Hot Chili Peppers. En los últimos meses planeaba una celebración del 50 aniversario de Can con ‘The Can Project’, un concierto en Londre scon la banda filarmónica de la ciudad y que contaba también con miembros cruciales del grupo como Irmin Schmidt o Malcolm Mooney, además de invitados como Thurston Moore (Sonic Youth).