Cala Vento / Cala Vento

Cuesta explicarse cómo este disco pudo estar meses y meses grabado y esperando respuesta por parte de varios sellos. Finalmente BCore (¿acaso podría ser otro?) dio el sí y las cosas se precipitaron hasta llegar al nuevo y flamante ‘Fruto Panorama’. Pero ‘Cala Vento’ ya tenía todos los mimbres, la sólida base para que este jovencísimo dúo diera el paso adelante como alternativa tangible al establishment indie nacional. Esa base está en la aguerrida compenetración instrumental de Joan y Aleix, que refleja la influencia post-hardcore melódico de históricos como Jawbreaker o The Get Up Kids, y en su manera de adaptar ese estilo a cierto sabor autóctono, mediterráneo, que le otorga esa cercanía con la que no cuesta identificarse. Ahí también cuentan con una gran baza, unas letras románticas y divertidas, incluso aunque retraten el dolor más íntimo (‘Abril’, ‘Isabella cantó’). Sus citas a cosas tangibles (redes sociales, calles y lugares concretos de Barcelona) y trucos naturales como el uso de palabras en catalán (‘Espejímero’) o el jugueteo semántico (cafeteras y trenes, en ‘Rossija’) para hacer rimar sus versos contribuyen muchísimo a humanizarles y a cogerles cariño casi de inmediato. Además, demuestran una gran imaginación para aportar arreglos heterodoxos (la trompeta de ‘Tus cosas’, los coros femeninos de ‘Febrero’) a los referentes clásicos de su sello, dejando ver que no tienen miedo a conquistar a otros públicos. Pese a algún leve, perdonable, bajón de intensidad y emoción, ‘Cala Vento’ anda sobrado de capacidad de seducción. Un fantástico debut.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘Abril’, ‘Isabella cantó’, ‘Rossija’, ‘Estoy enamorado de ti’, ‘Tus cosas’

Te gustará si te gustan: el pop rock cantado en castellano, Nueva Vulcano, Japandroids, Nacha Pop y Joan Colomo.

Escúchalo: Bandcamp, Spotify