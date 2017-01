Pond expone su miseria para desmontar la fantasía capitalista en su nuevo single

Kevin Parker de Tame Impala ha vuelto a producir el nuevo disco de Pond, ‘The Weather’, que sale el 5 de mayo. Es la continuación de ‘Man, It Feels Like Space Again’, editado en 2015. En nota de prensa, el grupo australiano asegura que es un disco conceptual “sobre todas esas cosas raras y contradictorias que constituyen un montón de ciudades coloniales en el mundo”, lo que incluye su propia ciudad, Perth, que es “británica pero australiana pero no VERDADERAMENTE australiana”. Pond viene a reflexionar en ‘The Weather’ sobre el modo en que la humanidad se aferra a “vivir una vida respetable y atractiva que, a su vez, es inherentemente irrespetuosa con la de otras personas”, mencionando el “brillante exterior de las grúas, el dinero, el desarrollo o el privilegio blanco”.

El videoclip para el single de adelanto ‘The Weather’, ‘Sweep Me Off My Feet’, así como la canción misma, son ilustrativos del concepto de este disco. Matt Sav dirige este vídeo que utiliza la sátira para reflexionar sobre lo que hay detrás de la fantasía de felicidad y bienestar que el capitalismo vende a los seres humanos (¿el privilegio blanco?). El vídeo retrata personajes estereotipados como la familia heterosexual mixta, el hombre musculoso, la pareja feliz bajo el atardecer, la abuelita que hace tai chi o el hombre exitoso en la oficina, personajes a los que supuestamente aspiramos pero cuya felicidad es también una fantasía, todos ellos aparentemente enmarcados en el concepto de cristianismo, como sugiere la misma aparición de Jesús en el vídeo.

Mientras, Nick Allbrook, líder del grupo, canta y llora solo y miserable en la ducha, donde se le corre el maquillaje y hace muecas más propias de una dosis de éxtasis generosa de más, o mostrando después sus dientes marrones sin ningún pudor, al tiempo que canta “no soy valiente ni guay ni masculino, igual esperas a que aparezca un “Latin lover”, pero ese no soy yo / solía llevar un delgado elegante / lo siento cariño, ambos hemos perdido el tren / que alguien me haga enamorarme de verdad / no soy un ángel, apenas soy un hombre / estoy solo, pero estoy aquí, entiéndelo”.

‘The Weather’:

01 30,000 Megatons

02 Sweep Me Off My Feet

03 Paint Me Silver

04 Colder Than Ice

05 Edge Of The World Pt. 1

06 A/B

07 Zen Automaton

08 All I Want For Xmas (Is A Tascam 388)

09 Edge of the World Pt. 2

10 The Weather