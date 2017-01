Muere la influyente Mary Tyler Moore, “la chica de la tele”

La actriz Mary Tyler Moore ha muerto a los 80 años de edad. Será recordada por protagonizar ‘La chica de la tele’ entre 1970 y 1977 (antes había aparecido en la sitcom ‘The Dick Van Dyke Show’ entre 1961 y 1967) y también por su papel en películas como ‘Gente Corriente’ de Robert Redford. Por esta fue nominada al Oscar en 1980. Además, los aficionados a la música pop recordarán que Mary Tyler Moore era citada en el estribillo de ‘Buddy Holly’, el gran clásico de Weezer: “Woo-ee-oo, I look just like Buddy Holly / Oh-oh, and you’re Mary Tyler Moore / I don’t care what they say about us anyway / I don’t care ‘bout that”.

Mary Tyler Moore llegó a ganar varios Emmys y varios Globos de Oro por las dos sitcoms mencionadas y se considera una de las actrices cómicas de televisión más influyentes de Estados Unidos, tanto por sus dotes como por lo que sus papeles representaron para la mujer. ‘La chica de la tele’ llevaba en realidad su nombre (The Mary Tyler Moore Show) y mostraba a una joven independiente y liberada sexualmente, toda una revelación en la televisión estadounidense durante los años 70.

Betty White de ‘Las Chicas de Oro’ pasaba por esta serie antes de convertirse en Rose Nylund. Hoy, Ellen DeGeneres rinde homenaje a la desaparecida actriz desde su Twitter, indicando que “Mary Tyler Moore cambió el mundo para todas las mujeres”, reconocimiento que también le otorga en su obituario The New York Times, medio que publica un amplio y recomendable artículo sobre su vida.