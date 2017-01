Rajoy no ha visto ninguna película española de 2016, ¿dónde quedó su patriotismo?

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno del país, la ha liado hoy al reconocer durante una entrevista en Onda Cero que no ha visto ninguna de las películas nominadas a los Premios Goya. La buena noticia es que al menos no se ha jactado de ello sino que lo ha reconocido como una “asignatura pendiente”. “No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, no leo novelas”, ha indicado, añadiendo que “el cine es uno de los asuntos pendientes en el futuro”. Eso sí, “como muchos otros”.

El problema es que su declaración enlaza con el hecho de que España no tenga ministro o ministra de Cultura específico, y ha provocado la indignación de varios cineastas, como Borja Cobeaga o J.A. Bayona, que ha indicado con acierto en Twitter: “Un presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo, sino de interés. Un desprecio impensable en otros países”.

Lo peor es que la declaración de Rajoy no sirve para que su electorado se escandalice. Este está acostumbrado a lidiar con escándalos políticos mucho peores como la corrupción y además conocido es por todos el divorcio entre los Goya y el Partido Popular. Lo más probable es que parte de su electorado incluso celebre la declaración recordando la vinculación de Almodóvar con los papeles de Panamá hace más de 20 años o que se acuse a los cineastas de hacer un cine político sesgado. Antonio de la Torre le ha recomendado a Rajoy que vea ‘Cerca de tu casa’, la película de Sílvia Pérez Cruz, “porque va de gente desahuciada”, añadiendo irónicamente que “es ficción, eso no pasa en España”. Ya nos imaginamos su respuesta.

Pero el problema es de raíz. El autor de la frase “España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles”, un presidente siempre tan supuestamente preocupado por la unidad de España y la marca España no puede declarar ante la prensa que no ha tenido tiempo de ver cintas que tanto han hecho por la imagen de España fuera de España como ‘Un monstruo viene a verme‘, que se ha estrenado en varios países y ha recaudado 40 millones de dólares, o ‘Julieta’, que se presentaba en Cannes. Sobre todo porque nadie espera que Rajoy vea todas las películas nominadas. Con haber dicho que había visto un par, ‘Tarde para la ira‘ por ejemplo, habría salvado los muebles. ¿Tan liado estuvo el año pasado cuando no podía ni gobernar? ¿Tanto le cuesta pasarse por la Academia de Cine que le pilla al lado de Génova, y donde ya ha sido invitado para ver las películas? ¿Acaso nos está diciendo que no es usuario de Filmin, Netflix, Movistar+, plataformas donde hace semanas encontramos varias de las nominadas? ¿No ve bien pagar por el cine ni desde el sofá de casa? ¿Hasta cuándo se va a plantear esta línea divisoria con la cultura?