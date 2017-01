Missy Elliott se viene con todo en el increíble clip de ‘I’m Better’

Cuando hace poco menos de un año lanzó casi seguidos ‘WTF (Where They From)’, con Pharrell, y ‘Pep Rally’, el tema que estrenó en el descanso de la Superbowl, parecía que el sucesor de ‘The Cookbook’ (que lleva camino de cumplir 12 años) estaba al caer. Sin embargo, durante el resto de 2016 hemos sabido poco más (apenas aquel cameo en el Carpool Karaoke de Michelle Obama) de Missy Elliott. Nos temíamos que volvería a desaparecer de la escena.

Afortunadamente no es así y hoy tenemos un nuevo tema de la imitada artista de hip hop. Pero no solo es eso: ‘I’m Better’ es una poderosa canción presentada con un espectacular vídeo, a la altura de su leyenda. Dirigido por la propia Missy y el reputado Dave Meyers (precisamente obtuvo un Grammy al mejor vídeo musical en 2005 por ‘Lose Control’ de Elliott), es una sucesión de escenografías alucinantes y excesivas, looks imposibles (¡esos labios de espejo de Missy!), sorpresas y efectos que te dejan pegado al asiento. El tema, de clara inspiración trap, ha sido co-producido y co-interpretado junto a su productor recurrente Lamb.

Además de este single, que esperamos que pertenezca a un nuevo disco que termine de concretarse en breve (¿y que incluya esa colaboración con Bruno Mars?), Missy ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un documental sobre su figura, que ha sido adelantado con un teaser en el que numerosos artistas ensalzan su manera de crear y manejar el negocio de la música.