Ojete Calor dj’s, Factory Floor, Bearoid y Paulo Olarte, este sábado en RazzClubs

Este sábado será uno de esos días en que no se puede faltar a la cita con RazzClubs por el gran número de eventos interesantes que se reunirán en sus distintas salas. Mientras el gran reclamo de la sala grande será el DJ set de Carlos Areces y Aníbal Gómez, conocidos por su proyecto Ojete Calor y Muchachada Nuí (Aníbal Gómez también ha presentado recientemente trabajo en solitario como Ruido Paraíso), en otras salas podrán verse distintos “lives”.

Será el caso de The Loft, por donde pasarán Factory Floor, que después de encandilar a los seguidores de DFA con su debut homónimo, el año pasado publicaban un disco más centrado en el acid. Se llamaba ’25/25′. A su vez, este mismo sábado 28 y con la misma entrada podrás ver el directo de uno de los artistas revelación que más hemos seguido en la escena mediterránea durante el último par de años. Bearoid se presentará junto a su banda, interpretando hits salpicados de electro y música negra como ‘Out of My Mind’ y ‘Enemy’, con el que ya se acerca a los 100.000 streamings en Spotify.

Por último, la fiesta de Galaktica Records contará con el DJ set de su fundador y alma matter Maurice Aymard, pero también con un directo de Paulo Olarte. Puedes hacerte con una única entrada para todos estos eventos, aquí.