Ready for the Weekend: Los Planetas, Goldfrapp, Jamiroquai, Nelly Furtado…

Animadísima semana de lanzamientos, esta última del mes de enero. Hay algunos nuevos álbumes interesantes, sí, pero sin duda está marcada por los singles de regreso de figuras tan importantes en el panorama internacional como Goldfrapp y Jamiroquai, y en el nacional Los Planetas y Los Punsetes. A ellos se han sumado anuncios de próximos largos y EP’s de Father John Misty, Real Estate, ANOHNI, Ray Davies, The New Pornographers, Polock, Mew, Thundercat, Pond, Ama, James Blunt, Natalia Lafourcade, Joaquín Sabina o Joe Goddard.

Tenemos, además, nuevos temas de discos ya anunciados que se acercan cada vez más, como es el caso de Nelly Furtado, Major Lazer, Maga, Elbow, Vega, Clap Your Hands Say Yeah, Joe La Reina o Las Odio (no te pierdas su himno acusador del machismo en el indie español). También encontramos nuevas canciones de Dua Lipa (cantando para el productor Martin Garrix), las promesas Zara Larsson, Rag’n’Bone Man y Frances o el conocido productor Ricky Reed, que se lanza como autor e ínterprete.

Como decía al principio, hay muchos y variados discos largos que llegan esta semana a plataformas de streaming y tiendas. Empezando por los nuevos discos de los rockeros norteamericanos Japandroids y Cloud Nothings, siguiendo por los ahora endiosados raperos Migos (¿los nuevos Beatles?) y la interesante artista de R&B contemporáneo Kehlani, y terminando por el segundo largo de la interesante ex-Pipette Rose Elinor Dougall, el siempre sorprendente y divertido Anntona, el francés nómada Talisco o el neoyorquino del que Drake y Lenny Kravitz se han declarado fans, Gabriel Garzón-Montano. También hoy ve la luz el EP que ha unido a dos figuras del out-pop como Ariel Pink y Weyes Blood.