Delafé hace un vídeo para su tema de “odio a los hipsters”

Delafé estrena vídeo para ‘Días y días’, uno de los temas incluidos en ‘La fuerza irresistible‘, en concreto el que sí puede decirse que es de Delafé y Las Flores Azules porque cuenta con la voz de Helena Miguel, también muy identificativo por incluir la frase “me cago en los hipsters y en su puta madre, los odio y me odio por ello”.

Según la nota de prensa, “tras la nominación al Grammy por el videoclip del primer single del disco, ‘Lo más bonito del mundo’, Delafé han apostado ahora por un vídeo de animación, obra del artista visual David Fidalgo Omil, hecha a rotulador y para la que se han utilizado más de 2.000 dibujos”. David es un artista visual especializado en animación tradicional y cortos. Aquí usa “la técnica rotoscopia, que consiste en realizar los dibujos a partir de vídeos”.

Sobre el tema, se indica: “La canción ‘Días y días’ es una de las que mejor representa el mensaje de ‘La fuerza irresistible’; la luz desde la oscuridad. Como dice el propio Óscar D’Aniello, “lo más destacable de esta canción es que comienza dos veces”, algo que David Fidalgo ha sabido plasmar a la perfección”. Puedes recordar nuestra entrevista con Delafé sobre este disco, aquí.

Delafé continúa con su gira. Las entradas para Algeciras, Alcalá y Terrasa están disponibles en Ticketea.

2 feb | ALCALÁ DE HENARES – The Green Irish Pub

3 feb | ALGECIRAS – Sala Farándula

4 feb | GRANADA – Ciclo Emergen&cias (Teatro Cajagranada)

2 mar | BARCELONA – Sala Sidecar

13 abr | BENICASSIM – Sansan Festival

7 may | TERRASSA – Sala Nova Jazz Cava

19 may | SEVILLA – Interestelar Festival

23-24 jun | BARBASTRO – Polifonik Sound

8 jul | TORRE DEL MAR – Weekend Beach

10-13 ago | ARANDA DE DUERO – Sonorama Ribera