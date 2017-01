Love the 90’s, también en Valencia y Barcelona

La fiesta Love the 90’s que se celebra en Madrid coincidiendo con el Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo, también tendrá su desdoble valenciano. Si en Madrid podrá verse a gente como Jenny de Ace of Base, Technotronic, Corona, Snap!, OBK, Whigfield, Tina Cousins, 2 Unlimited, Sensity World, Ice MC, New Limit, Chimo Bayo, Rebeca, Fernandisco y Jumper Brothers; en Valencia el cartel será muy parecido.

Los confirmados para la fiesta valenciana son Jenny de Ace of Base, C&C Music Factory, Gala, Snap!, Corona, OBK, Ice MC, Spanic, New Limit, Rebeca, Chimo Bayo, Sensity World, Tina Cousins, Fernandisco y The Jumper Brothers. La fiesta valenciana se celebrará un par de semanas después, en concreto el 3 de junio a partir de las 18.00 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y las entradas están disponibles en Ticketea. Los detalles de la fiesta en Barcelona se conocerán esta semana a través de la web oficial.

Chimo Bayo ha sido recientemente noticia por haber co-escrito una novela y además es objeto de otro libro centrado en la ruta del bacalao, sus falsos mitos, los apropiacionismos y el origen de aquel movimiento que terminó ofreciendo su cara más chabacana en los reportajes de Canal Plus. El libro recibe el nombre de ‘Bacalao’, lo recomendábamos esta Navidad y justo hoy Contra anuncia su segunda edición tras el éxito de la primera. Como veis, el regreso de los 90 no termina de pasarse de moda.