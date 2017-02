Chris Isaak y Michael Kiwanuka traerán su clase y su soul al Azkena Rock Festival

Azkena Rock Festival, el ya veterano festival celebrado en Vitoria-Gasteiz, acaba de anunciar una nueva remesa de nombres que se suman a su próxima edición. A la cabeza de ella están el veterano y siempre elegante Chris Isaak y el joven Michael Kiwanuka. El primero ofrecerá su única actuación de este año en nuestro país y le servirá para presentar las canciones de su último disco, un ‘First Comes The Night‘ que publicaba el pasado año. No es su primera visita al festival, y suponemos que no olvidará aquella otra ocasión, ya que allí le hurtaron una guitarra única en el mundo (no sabemos si lograría recuperarla).

Por su parte el músico británico volverá a actuar en nuestro país tras una pequeña gira que realizó hace unos meses para presentar el notable ‘Love & Hate‘, uno de los mejores discos del pasado año.

Junto a ellos también se han dado a conocer otros nuevos nombres, como la banda de AOR británica Thunder, los reivindicables The Godfathers, además de Hellsingland Underground, The Dead Daisies, The Shelters, Buck & Evans, SCR y Los Mambo Jambo. Todos ellos se suman a nombres ya anunciados tan notables como John Fogerty, Loquillo y Los Trogloditas, Cheap Trick o The Cult.

Azkena Rock Festival se celebra los días 23 y 24 de junio en el recinto de Mendizabala. Sus abonos tendrán un precio de 90€, pero solo hasta el próximo 1 de marzo. Pueden adquirirse aquí.