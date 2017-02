Mónica Naranjo da la sorpresa entre los álbumes más vendidos de 2016, J Balvin no

Hits

Nuestro “Hits & Flops” de la semana solo puede estar inspirado por la lista de los discos más vendidos en nuestro país durante 2016. Una de las mayores sorpresas la produce Mónica Naranjo con ‘Lubna’. Sabíamos que el disco había sido 2 semanas número 1 en España, sabíamos que Sony había jugado con la reedición junto a la novela, la versión sinfónica y otra parafernalia, pero no sabíamos que el álbum había llegado tan lejos. ‘Lubna‘ es el 11º álbum más exitoso del país de todo 2016, pero además hay que tener en cuenta que 6 lanzamientos situados por encima proceden de 2015, por lo que han partido con cierta ventaja.

Además, el disco se sitúa por encima de álbumes de gente con un público tan fiel como Gemeliers, David Bustamante, Metallica o Leiva, y muy por encima de artistas apoyados por la radiofórmula como Fangoria o Love of Lesbian. Porque esa es otra: ‘Lubna’, planteado como ópera rock, no ha podido dejar lógicamente ningún single de éxito en radios a lo ‘Desátame’.

El streaming de los singles del álbum es muy inferior al de los singles de Sidonie, Fangoria o Love of Lesbian, de hecho ya no queda casi nada de él en el top 10 de Mónica Naranjo de Spotify, y sin embargo su público sí ha estado ahí para acercarse a las tiendas a comprar el producto. Por los datos aportados por Promusicae, se habrían vendido en torno a 25.000 copias reales: un éxito hoy en día.

Aunque nunca fue número 1 en España, contenido durante semanas -meses- por ‘Más’ de Alejandro Sanz, ‘Palabra de mujer’ fue el 7º disco más vendido en nuestro país en 1997 y el 5º más vendido en 1998. Lógicamente Mónica Naranjo jamás -con perdón- volverá a tener estos datos, pero atención: ‘Minage’ (2000) fue el 14º disco más vendido en España en el año 2000. Fueron varios cientos miles de copias despachados en el mejor momento de la industria, pero lo cierto es que… ¡la posición anual de ‘Lubna’ es mejor! Y también es mejor, por cierto, que el 13º puesto anual que lograba en 2008 ‘Tarántula’. Ya veis, la cantante, en uno de los mejores momentos comerciales de su vida, y nosotros sin enterarnos.

Flops

En el otro lado de la moneda, casi en un universo paralelo, J Balvin. Por un lado, le suponemos uno de los artistas más exitosos en España en la actualidad. ‘Ginza’, ‘Bobo’, ‘Safari’ y ‘Otra vez’ cuentan con 100 o 200 millones de reproducciones en Spotify a nivel global -10 y 20 veces más que los sencillos de Naranjo- y están entre las 100 canciones más reproducidas de todo 2016 en España. Aunque el largo ‘Energía’ contiene 3 de ellas (la otra es un “featuring”), probablemente no ha vendido muchísimo más de 1.000 unidades en nuestro país.

El álbum de J. Balvin fue sólo número 44 en España y solo aguantó una semana en todo el top 100. Hasta en Estados Unidos llegó más alto (número 38 del Billboard 200). Y lo peor de todo… el disco no estaba nada mal, siendo reconocido por Billboard como uno de los mejores discos de 2016. Puesto 24 para los críticos de la publicación. ¿Qué tiene su público en contra de la edición física o de comprar en iTunes? ¿Tiene algún sentido el álbum para los artistas de reggaetón? No lo parece: varias pistas del disco tienen “solo” 3 millones de reproducciones en Spotify. Frente a los 207 millones de ‘Ginza’, la cifra parece indicarnos que su enorme público objetivo no, no se ha molestado en escuchar este álbum.