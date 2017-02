Pedro Sánchez compite con Patxi López por ser el más indie del PSOE con una nueva playlist

Al tiempo que ha anunciado que volverá a presentarse a las primarias del PSOE, como su colega Patxi López y probablemente Susana Díaz, Pedro Sánchez ha visitado a los militantes de Castellón, provincia a la que ha vuelto tras haber sido confirmado en el FIB el año pasado.

Durante el viaje para este acto político ha compartido una playlist de Spotify en Twitter, con la cuenta de su esposa, en la que demuestra que está dispuesto a competir con Patxi López (recordemos que llegó a ser el primer lehendakari indie) por ser el más culto musicalmente de su partido. Ya en Tentaciones desveló que era fan de Tame Impala, Black Keys o Kate Boy y ahora sigue en sus trece. Sólo que sin “guilty pleasures” tipo Miguel Bosé.

La playlist realizada por Pedro Sánchez cuenta con temas de Lori Meyers, Izal, Supersubmarina, Los Planetas, León Benavente, Vetusta Morla, La Habitación Roja, Mucho, Second, y en el plano internacional, cortes de los últimos discos de David Bowie, el que fue su colega Iggy Pop o Blur. ¿Todo demasiado clichetero, indiemainstream? No exactamente, Pedro Sánchez también rescata a los desconocidos y emergentes White Bats. Además, como si hubiera leído nuestra crítica de que aquella mítica playlist de Sánchez no contaba con artistas femeninas (solo había un grupo con chica entre 20 propuestas), ahora sí incluye un tema del disco de Joan As Police Woman del año pasado. También están Triángulo de Amor Bizarro y dos curiosidades. Pedro sigue a Lykke Li, ahora al frente de su proyecto paralelo LIV, aún sin disco, y se acuerda de Torres y Chlöe Howl. Sí, aquella chica que parecía que lo iba a petar, actuó en el FIB y luego ni sacó disco. Hablamos de hace 4 años.

Por otro lado, nuestro ex compañero de redacción Claudio M. de Prado realiza un divertidísimo análisis de esta playlist para Vanity Fair, recuperando frases de estas canciones relacionadas con el poder, la nostalgia o directamente la presidencia. La canción de Mucho incluye la frase “entre tanto tipo distinguido / Prefiero ser inconveniente / Hijo de puta y mal presidente” y ‘Ser brigada’ de León Benavente “¡Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente!”.

Aunque quizá lo mejor sea ese “I’ve nothing, but my name” rescatado del último disco de Iggy Pop, en el que Iggy reflexionaba sobre la pérdida de la fama, su posición en la industria, como despidiéndose de la audiencia… ‘Post Pop Depression‘ se llamaba muy claramente el álbum, inspirando a Pedro Sánchez por razones evidentes.