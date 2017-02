Muere Robert Dahlqvist, guitarrista de The Hellacopters

Según ha informado la banda en su perfil de Facebook y recoge Rockdelux, Robert Dahlqvist, el que fuera guitarrista de la banda sueca de garage-punk-rock The Hellacopters durante sus últimos 9 años de existencia, ha fallecido con apenas 40 años. Por el momento no han trascendido las causas de su fallecimiento. Así lo explica el grupo en su perfil de la citada red social:

“”Es difícil encontrar las palabras ahora mismo, pero es con gran tristeza que debemos anunciar que Robert ‘Strängen’ Dahlqvist ha muerto. Durante diez años –sigue la publicación–, giramos alrededor del mundo varias veces. Compartimos buses de gira y grabamos álbumes. Tocamos en clubes y festivales. Es increíblemente difícil describir con palabras lo que Strängen significaba para nosotros y no importa cuánto lo intentemos, nunca podríamos explicar cuánto lo echaremos de menos”.

Curiosamente, una de las últimas ocasiones en que pudo verse a Dahlqvist al frente de The Hellacopters fue en la pasada edición de Azkena Rock de Vitoria-Gasteiz, en la que el grupo se reunió de forma extraordinaria para celebrar el 20º aniversario de su debut, ‘Supershitty to the Max!’. Este año se había anunciado una nueva actuación de la banda en el certamen vasco, esta vez interpretando grandes éxitos. Además, en los últimos meses, el músico había iniciado una nueva aventura en solitario bajo el sobrenombre de Strängen.