Alessia Cara compite con Ariana Grande en talento para imitar (imitando a Ariana)

Uno de los mayores talentos surgidos en el pop norteamericano de los últimos años es la jovencísima artista canadiense Alessia Cara. Catapultada por el inusitado éxito del single ‘Here’, debutó en 2015 con un decepcionante ‘Know-It-All’. Y el pasado año, sus únicos trabajos relevantes de 2016 fueran un dueto con Troye Sivan y una canción en la BSO de ‘Vaiana’, el penúltimo film de animación de Disney. Sin embargo, su talento queda fuera de toda duda, y esperamos que pronto lo encauce en nueva música.

Mientras, decía, su capacidad interpretativa está fuera de dudas. Así lo demostró en su reciente aparición en el late-night de Jimmy Fallon. En él, se sometió a esa rueda de imitaciones a la que en otras ocasiones hemos visto a Christina Aguilera, Céline Dion o Ariana Grande, que demostró una increíble capacidad para imitar voces. Curiosamente, la primera a la que tuvo que emular Cara fue a la intérprete de ‘Dangerous Woman’. Y lo clavó. Después, de forma muy divertida, hizo lo mismo con Nicki Minaj (“espero que no se enfade”, dijo) y Lorde, mimetizando incluso su gestualidad, con la “garra” en alto.

Este no ha sido el único programa televisivo en el que Alessia ha actuado en las últimas horas. En la edición de la pasada noche de Saturday Night Live, apareció como invitada musical y ofreció dos estupendas interpretaciones de temas de ese debut, ‘Scars to Your Beautiful’ y ‘River of Tears’. Dos momentazos que hacen esperar que su segundo largo cuente con un mayor tino en la producción y la dirección artística.