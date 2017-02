Japandroids / Near to the Wild Heart of Life

Pese a contar con solo dos álbumes y un recopilatorio de EPs, el dúo canadiense Japandroids tuvo que echar el freno a finales de 2013. La gira de 200 (!) conciertos por más de 40 países en 20 meses que realizaron tras la publicación del notable ‘Celebration Rock’ (2012) puso la salud de Brian King y David Prowse al límite, literalmente. Así que se tomaron un tiempo para dejar todo reposar, tanto el éxito como la inspiración. Tras un año disfrutando de sus viejos (Prowse siguió viviendo en Vancouver) y nuevos (King se mudó a Toronto) hogares, volvió a encenderse la llama y decidieron emplear un método compositivo similar al de ‘Celebration Rock’, cuando alquilaron una casa en Nashville para encerrarse a escribir y tocar juntos. Solo que esta vez cambiaron Tennesse por Louisiana y acabaron en la siempre festiva Nueva Orleans. Un lugar perfecto para sus derivas hedonistas.

Porque ‘Near to the Wild Heart of Life’ es una especie de tratado del beatnik 3.0. Sus canciones evocan románticamente la vida al límite en la carretera, el exceso de sustancias como motor creativo y el anhelo por los amigos, la familia y el amor en un hogar del que se pierde la verdadera ubicación. El arrebatado y arrebatador corte titular ejerció de ariete de entrada de esta era y, también, reúne en sus poco menos de 5 minutos todos esos topics en su letra, que más tarde se desarrollan más detenidamente: los viajes incesantes en ‘North East South West’, el libre albedrío en ‘True Love and a Free Life of Free Will’, y la toxicidad como modo de vida en ‘Arc of Bar’. El final ‘In a Body Like a Grave’ es el himno definitivo al clásico “vive fuerte y deja un bonito cadáver”.

El sonido de Japandroids sigue mostrándose contundente y tendente a la épica, en el sentido en el que lo son los discos de The Hold Steady o Bruce Springsteen, más aún al contar con las mezclas de Peter Katis, crucial productor de los mejores discos de The National. En ese sentido, tan incontestables como el tema titular resultan ‘North East South West’, ‘No Known Drink or Drug’ (que, aunque no lo parezca, es una declaración de amor), la por momentos brutal ‘Midnight to Morning’ o la citada ‘In a Body Like a Grave’. Sin embargo, ‘NTTWHOL’ (perdón; gracias) tiene cierto halo de disco de transición. No es un disco de la enorme virulencia de sus predecesores e introduce nuevos matices como sonidos acústicos, sintetizadores y hasta loops de batería y guitarra en la tensión sin explosión de ‘I’m Sorry (for not Finding You Before)’ o en la aún más sorprendente ‘Arc of Bar’, algo así como el cogollo del álbum, con sus más de 7 minutos. Duración solo justificada por su lírica (un cuidadoso retrato de sus locos días de fiesta durante su estancia en Nueva Orleans), pero cuyos “yeeee-aaaaah-yeeee-aaaaah” acaban volviéndose cansinos, pese a ese crescendo final de psicodelia à la Madchester.

También hay una clara evolución, quizá más interesante, en cuanto a los textos. Cuenta King que su primera inspiración a la hora de empezar a componer este disco fue la novela con la que debutó la escritora ucraniana Clarice Lispector, que a su vez se basaba en una frase de ‘Retrato del artista adolescente’ de James Joyce. Aunque dice que más tarde descartó su idea inicial de construir cada canción como una pequeña novela, explica que la impronta de la prosa se imprimió en todo el disco, y por eso decidieron llamarlo así. Ciertamente, hay pasajes con cierta inspiración poética, ecos de Ginsberg y Kerouac, que casan perfectamente con el carpe-diem agitado que propugnan. Aunque también hay que señalar que algunas frases pecan de forzadas, metáforas poco ocurrentes (“nacido para casarme con la botella en una ceremonia que dure para siempre” o “ninguna bebida o droga conocidos le llegan a la suela de los zapatos a tu amor”) que por momentos sonrojan. En cualquier caso, si como decía este es un disco de transición hacia otro estadio de creatividad, ya tiene mérito que resulte en su conjunto tan claramente notable.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Near to the Wild Heart of Life’, ‘North East South West’, ‘Congratulations’, ‘No Known Drink or Drug’

Te gustará si te gusta: The Hold Steady, The National, Cloud Nothings, Bruce Springsteen

Escúchalo: Spotify