The Cranberries anuncian “grandes éxitos” y gira por España con orquesta

Doctor Music anuncia que The Cranberries visitarán Barcelona el 4 de junio y Madrid el 5 de junio. Los recintos de estos conciertos serán el Auditori del Fòrum y el Palacio de los Deportes de Madrid (formato The Box). En estos conciertos estarán acompañados de un cuarteto de cuerda e interpretarán sus grandes éxitos. Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10:00h del viernes, 10 de febrero, a través de doctormusic.com y ticketmaster.es, también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster. El precio de las entradas será de 44, 48, 52, 54, 64 y 75 euros para Barcelona y de 42, 48, 54, 64 y 75 euros para Madrid (gastos de distribución no incluidos). Hace unos días se anunció un tercer concierto en España, en concreto en Marbella. Será bastante después, el 5 de agosto, y las entradas para ese show ya están a la venta.

Se espera que The Cranberries publiquen un disco en el que revisitan su repertorio con orquesta el próximo mes de mayo. Se desconocen aún fecha exacta, tracklist e incluso la discográfica que lo editará. Dolores O’Riordan editaba el año pasado un álbum con su proyecto paralelo D.A.R.K. en compañía de un ex Smith, Andy Rourke. Su gira de presentación era cancelada primero por problemas de visado de uno de sus integrantes y luego de salud de O’Riordan.