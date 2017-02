La Super Bowl de Lady Gaga: gifs, memes y reacciones VIP

El show de la pasada madrugada de Lady Gaga en el descanso de la 51ª final de la Super Bowl es, claramente, la noticia del día. Su fabuloso espectáculo está hoy en boca de todos y ha supuesto una considerable cascada de gifs, memes y reacciones de celebridades de todo tipo en los que nos detenemos ahora.

Muchos famosos del mundo del espectáculo y la política se mostraron rendidos al trabajo de Germanotta. En el primer grupo, destacan los comentarios de una Katy Perry que reclamaba gifs de esos saltos, una Ariana Grande que se mostraba maravillada por la actuación como “compañera italoamericana amante de la música”, la ex-Fifth Harmony Camila Cabello, Bruno Mars, Paula Abdul, Neil Patrick Harris, Ellen DeGeneres o el actor Chris Pratt, que aseguraba “antes me gustaba Gaga. Ahora la adoro”.

En el segundo, personalidades del Partido Demócrata como Hillary Clinton (“una de las 100 millones de fans que se volvieron gagá” por el show) o Joe Biden la alabaron. Donald Trump prefirió centrarse en la victoria final de los Patriots, pero su hija Ivanka sí alabó el show de la artista. Uh, qué rebelde, esta chica…

Dancing hard. Singing live. Ends it catching a football! I always liked #Gaga. Now I love her. Sorry not sorry. That was freakin' awesome. — chris pratt (@prattprattpratt) February 6, 2017

I'm one of 100 million #SuperBowl fans that just went #Gaga for the Lady, & her message to all of us. https://t.co/8AoNqjwr1b — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 6, 2017

La sensación al ver el espectáculo ya fue que estábamos ante una nueva mina de gifs, como acostumbra Gaga. Quizá no logren capturar la impresión de verlo en directo, pero en todo caso, como pedía Katy, hay unos cuantos saltos y descensos para relamerse.

También ha habido lugar para los memes, siendo recurrentes sobre todo los que aluden a unos fotogramas de Bob Esponja como “inspiración” para la performance, otros que aseguran que Los Simpson volvieron a ser premonitorios, y, de nuevo, los que comparan sus saltos y estilismos con los de superhéroes o luchadores de wrestling. Aunque también hay quien señala al detalle de que cantara una letra en defensa de LGBT+ como ‘Born This Way’ en presencia del ultra-conservador vicepresidente de EE UU, Mike Pence.

Los Simpson ya lo predijeron: Lady Gaga en el medio tiempo de la #SuperBowl #BuscandoABruno pic.twitter.com/pbywmqorAO — Anda ya! (@40Andaya) February 6, 2017