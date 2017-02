Nina Persson vuelve a la electrónica por Moto Boy

Moto Boy es el proyecto de pop del artista sueco Oskar Humlebo, que publicará su nuevo disco este año. Es posible que algún eurofán seguidor del Melodifestivalen de Suecia le recuerde por su versión de la canción sueca de 2009, ‘Hero‘, o por el tema de su debut ‘Beat Heart’, que cuenta con 1 millón de reproducciones en Spotify, y del que realizó un bonito acústico en un túnel de bicis de Malmö.

Su inminente álbum, que sale el 3 de marzo, se presenta con dos sencillos, uno recibe el nombre de ‘Everybody’s Running From Something’, y el segundo cuenta con la colaboración de Nina Persson, de la que no sabíamos mucho desde la presentación de su disco homónimo en 2014 y algún concierto suelto junto a The Cardigans, siempre demasiado lejos de España.

Es curioso escuchar a la líder de los Cardigans en este registro mucho más electrónico. Aunque aquí parece entregada al electro pop ambiental, su carrera se había centrado más en el folk desde la edición de su primer disco como A Camp. Los días de la electrónica de ‘Gran Turismo’, inesperadamente el álbum más vendido de la historia de los Cardigans, parecían enterrados hasta ahora.

En una entrevista en sueco reciente, concedida con motivo del estreno de esta canción, Oskar recuerda que ha colaborado con Persson anteriormente en los directos de ‘Golden Teeth and Silver Medals’, uno de los temas más mágicos del estupendo ‘Colonia‘.

Gracias a Flounder en el foro de Nina Persson por el aviso.