Throes + The Shine: ¿Es rock? ¿Es kuduro? ¡Es rockuduro!

Caprichos de Apolo acogerá el primer concierto en nuestro país de una de las bandas más interesantes surgidas en Portugal en los últimos tiempos. Se trata de Throes + The Shine, una banda afincada en Oporto formada por Igor Domingues (batería y percusión), Marco Castro (guitarras, sintes y samplers) y Diron, enérgico cantante de origen angoleño. Como sabréis, ese país africano es origen del kuduro, una evolución contemporánea del afrobeat que, quizá por sus lazos culturales y económicos con Portugal por su pasado colonial, hace furor en el país ibérico.

El trío toma la influencia de esa música de origen tradicional y que invita al baile desatado, y la europeíza con el rock y la electrónica, en cierto paralelismo con el trabajo de The Very Best, M.I.A. o, claro, sus compatriotas de Buraka Som Sistema, por ejemplo. Throes + The Shine debutaron en 2012 con el disco ‘Rockuduro’, un nombre que define a la perfección y con una sola palabra su propuesta. En ‘Mambos de outros tipos’ (2014) ya suavizaban levemente la fiereza de sus guitarras, aproximándose más a Vampire Weekend, mientras que con ‘Wanga’ (2016) (que significa “hechizo” en kimbundo, dialecto hablado por los ancianos angoleños), evolucionaban hacia otros territorios más exportables y ricos.

Este álbum, coproducido por el grupo junto a su compatriota Moullinex, supone una notable apertura al hip hop, la psicodelia y otras rítmicas africanas, caribeñas y latinas. Una policromía que se pone también de manifiesto en diversas colaboraciones interesantes, como las del congoleño Pierre Kweles, la argentina –muy popular en Francia– La Yegros o la banda colombiana Meridian Brothers. Temas como ‘Guerreros’, ‘Capuca’ o ‘Shake The Floor’ suponen una conexión entre el pop y la world music que, dicen, encuentra su mejor y más divertida expresión en directo. Algo que, como decíamos, podrá comprobarse de primera mano el 1 de marzo, en la Sala Apolo de Barcelona. Más información, aquí.