Slowdive, Foals, Cage The Elephant, Savages… cierran el cartel de Mad Cool 2017

La edición de Mad Cool Festival de 2017 se celebra los días 6, 7 y 8 de julio en La Caja Mágica de Madrid. Su cartel incluye a tres cabezas de cartel de nivel como son Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon, además de a nombres tan atractivos como Ryan Adams, Wilco, alt-J, Moderat, Foster the People, The Lumineers, Röyksopp o Wolf Alice, entre muchos otros.

Hoy, el festival madrileño “cierra” su cartel con Foals, Catfish and the Bottlemen, Quique González & Los Detectives, Slowdive, Savages, Cage The Elephant, SBTRKT (DJ Set), Fuel Fandango, Jagwar Ma, Floating Points (DJ Set), Depedro, Unkle, Neuman, Benjamin Booker, Junior Boys, WAS, Full, Star Slinger, Viva Suecia, Joseph, Anna Of The North, Los Zigarros, Sexy Zebras, Aurora & The Betrayers y Shinova.

A estos nombres que hay que añadir a las diez bandas ganadoras de Mad Cool Talent, estas son, Cannibals, Not My Circus, Ganges, Veintiuno, The Amsterdammers, Fizzy Soup, Dear Audrey, Paracusia, Chelsea Boots y Nora Norman.

Decimos “cierra” porque Mad Cool se ha reservado cuatro confirmaciones para cerrar cartel definitivamente el próximo 20 de febrero.

El precio del abono de tres días se mantiene hasta el 1 de marzo o hasta agotar existencias. A partir de esa fecha el precio serán 170 euros + gastos.