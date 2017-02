LP presentará ‘Lost on You’ en Madrid

LP, autora de la magnífica ‘Lost on You’, incluida en su cuarto disco y que ha sido un hit en varios países de Europa, anuncia concierto en España. La artista, que se llama Laura Pergolizzi pero es americana, actuará el 22 de abril en la sala Joy Eslava de Madrid. Las entradas salen a la venta el 9 de febrero.

Pergolizzi da así una segunda oportunidad a todos sus seguidores españoles, que se quedaron sin poder disfrutar del concierto que ofreció el pasado mes de noviembre en la madrileña sala Moby Dick, motivados seguramente no solo por ‘Lost on You’ sino también por otras canciones fantásticas del nuevo álbum de Pergolizzi como ‘Muddy Waters o ‘Into the Wild’. Claro que, con su carismática y expresiva voz, tampoco es de extrañar que sus fans se cuenten ya por decenas de miles.

La artista de Nueva York se ha hecho un nombre en los últimos años componiendo para artistas como Christina Aguilera, Cher o Rihanna y disfruta actualmente de su mejor momento comercial. “Escribir canciones para otros artistas te permite conectar con esas personas y a la vez les ayudas a conectar con el mundo”, ha asegurado. “Sin embargo, las canciones que compuse para mi nuevo álbum solo podría cantarlas yo”.