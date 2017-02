Thor Harris, de Swans, siembra la polémica con su tutorial para agredir a nazis

Thor Harris es un icónico percusionista que, además de comandar su propio proyecto musical Thor & Friends, es conocido por participar en bandas como Shearwater o en la última encarnación del grupo de Michael Gira, Swans. Si has visto a esta banda en directo, es imposible que le hayas olvidado, por su larga melena rubia, su barba y su costumbre de mostrar su torso, además de su manera de empuñar baquetas a modo de martillos. Efectivamente, se toma lo de su nombre de dios nórdico muy en serio.

En las últimas horas Harris ha sido objeto de una gran polémica por un vídeo que ha subido ha su cuenta de Twitter, que fue suspendida temporalmente por ello. En el clip, que tras ser borrado fue alojado en el perfil de la banda Xiu Xiu (donde aún permanece), el músico comienza diciendo a sus seguidores que es mejor protestar pacíficamente que agredir a un nazi o “a cualquier otro miembro del Partido Republicano”, que no lo hagan, pero a continuación da unas instrucciones sobre cómo pegar un puñetazo “por si tenéis que hacerlo”. Horas después, su cuenta ha sido restablecida y en su primer mensaje Thor no daba muestra alguna de arrepentimiento: “Os he echado de menos. ¿Quién iba a pensar que pegar nazis sería pulsar un “botón caliente” [Ndr: expresión anglófona común para definir una cuestión polémica]? Gracias por el apoyo a todos”.

Es inevitable relacionar esta acción de Harris con el puñetazo que recibió recientemente el líder norteamericano de extrema derecha Richard Spencer en medio de una entrevista, lo cual fue celebrado, por ejemplo, por el rapero Killer Mike.

dear friend Thor Harris was suspended from Twitter for posting this how punch nazis in the face video. here you go! pic.twitter.com/1tJcKiWi7c — Xiu Xiu (@XiuXiuforLife) February 8, 2017