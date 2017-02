Jason Derulo denuncia trato racista por parte de American Airlines

El cantante norteamericano Jason Derulo ha denunciado hace unas horas a través de su cuenta en Instagram que fue tratado de manera racista por parte de la tripulación de un vuelo de American Airlines en el aeropuerto de Miami. Según el relato recabado por Digital Spy de diversas fuentes, Derulo se negaba a pagar las tasas de 6.000$ que el personal de la compañía por facturar 19 maletas, cuando las normas de la compañía admiten un máximo de 3.

Él aseguraba que poseía una tarjeta de cliente especial debido a las grandes cantidades que él y su equipo gastaban en la compañía que le permitía facturar todo ese equipaje sin coste. Al negarse a pagar, las maletas fueron desalojadas del avión y él se negó a viajar sin ellas. Entonces, según el relato de Derulo que narró la historia en directo en la red social (recuperado por TMZ en el vídeo que podéis ver abajo), el comandante del avión llamó a la policía para desalojarle y comenzó a insultarle (“quiero a estos cabronazos fuera de mi avión”, fueron las palabras, según TMZ). Sin embargo, cuando repararon en que era una celebridad, el trato hacia él cambió totalmente y todo fueron buenas palabra, lo cual ofendió aún más al intérprete de ‘Want to Want Me’ y consideraba un comportamiento “100% racista” (aunque quizá seria más exacto decir clasista) hacia él y sus acompañantes. Su impresión fue que, de no haberse sabido en ese momento que era alguien popular, probablemente habría sido encarcelado.

Finalmente Derulo abandonó el avión invitado por 15 policías, y fue embarcado, con todas sus maletas, en el siguiente avión. Consultados por Digital Spy, American Airlines asegura simplemente que “el vuelo regresó a la puerta de embarque antes de despegar. Un pasajero eligió bajarse del avión para poder viajar junto a su equipaje”.